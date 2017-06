Ocho cadáveres de inmigrantes en un día: la dura labor de buscar cuerpos en el desierto de Arizona

TUCSON, Arizona. - La organización Águilas del Desierto surgió del dolor de su fundador Ely Ortiz después de haber vivido la angustia de la desaparición de su hermano cuando cruzó la frontera.

Ortiz inició una búsqueda por semanas, con la ayuda de otra organización humanitaria y en uno de los viajes al desierto encontraron los restos su hermano, de 45 años y su sobrino.

"Esto inició por la falta de ayuda por cuando uno pasa por una situación de este tipo, nadie te tiende la mano desinteresadamente. De ahí surgió la idea de ayudar, no cobrando ni pidiendo dinero a los familiares, ya mucho tienen de sufrimiento de tener un familiar desaparecido", dijo a Univision Noticias Ortiz.

Ese dolor que dice que vivió en 2009, es el que sienten cientos de familias que pierden el rastro de sus seres queridos cuando cruzan la frontera y es el que este grupo trata de remediar con el trabajo humanitario.

“Quizás no los encontramos con vida pero por lo menos le damos una paz a la familia, un consuelo de saber qué pasó con ellos y no vivir en la incertidumbre”, mencionó Ortiz .

La organización tiene establecidos los protocolos para iniciar una búsqueda, cuando reciben un reporte tratan de obtener la mayor información posible y dependiendo de esto determinan si viajan de San Diego a Arizona para cumplir su misión, buscar y rescatar migrantes perdidos en la frontera.



“Lo primero que hacemos comunicarnos con inmigración para saber si lo detuvieron cruzando o está en una cárcel federal, sino hay ningún record de que haya sido arrestado entonces buscamos la información con los familiares o los que venían con esa persona, si llegaron”, explicó.

Luego investigan la ubicación por dónde cruzó, cuántos días caminó y por cuál cerro o carretera cruzó el grupo o la persona, información crucial para iniciar la operación de rescate.

En los últimos tres meses han realizado cuatro operativos y en dos dijo que tuvieron ‘éxito’ tras hallar restos humanos y migrantes que buscaban ayuda porque se les había acabado el agua en medio de la travesía por el desierto.



“Nos ha estado yendo bien, en los últimos tres meses hemos encontrado 14 restos, ocho de ellos en un solo día, el sábado hace dos semanas”, comentó Ortiz. “Eso se me hizo alarmante, encontrar los restos de ocho personas es duro”.

El activista humanitario dijo que pueden tener una idea de hace cuánto tiempo estaban allí según el color de los huesos.

“Encontramos un cráneo que ya se estaba desintegrando por lo que pensamos que llevaba muchos años allí, otros son de meses”, comentó Ortiz.

Todos los hallazgos estaban en un radio de 12 millas, en un lugar conocido como el ‘Cerro de la Aguja’, de donde habían recibido varios reportes. Este cerro está ubicado a 14 millas de Ajo, Arizona.

Con el número tan alto de hallazgos en un día se preguntaron por qué tantos en esta área y dedujeron que nadie había entrado a buscar allí.



“Hay brechas donde vemos patrullas y sí, se metió recientemente la Patrulla Fronteriza porque hizo un rescate en esa área”, comentó.

El mismo día que encontraron los ocho restos también encontraron cuatro inmigrantes que iban cruzando, se estaban escondiendo para continuar en la noche y les pidieron agua porque ya no tenían.

De los restos que encontraron solo cuatro han sido identificados, unos porque tenían alguna identificación con ellos, otros porque los cuerpos todavía estaban reconocibles y pudieron identificarlos por las fotos que tienen en el reporte de desaparecidos.

Los miembros de la organización publican en sus redes sociales las fotos de los hallazgos y por este medio dos familias los contactaron tras reconocer a la persona que estaban buscando.

Ortiz dijo que la temporada de búsquedas inició tarde este año, a principios de abril no tenían reportes, contactaron al equipo de Arizona Missing Migrants de la Patrulla Fronteriza para saber si había reportes de desaparecidos y no había registros de casos pendientes.

A finales de abril la situación cambió, los reportes empezaro a llegar, tan solo la semana pasada recibieron cuatro solicitudes.

Para realizar una búsqueda tienen que reunir por lo menos 14 voluntarios, con menos no es posible.

“Para que salgamos a buscarlos tienen que darnos lo más acercado al lugar donde fue visto por última vez, dóonde los dejaron y así planeamos el viaje”, comentó Ortiz.



Cada búsqueda tiene un costo de alrededor de 1,200 dólares, entre gasolina y alimentación, todo el dinero lo reciben de donaciones. Al llegar al desierto instalan carpas y arman una especie de comando de operaciones desde allí coordinar su operativo.

Para entrar a las áreas del desierto deben tramitar permisos, ya sea con la reservación indígena Tohono O’odahm, la base aérea o el Parque Nacional Organ Pipe Cactus.

El médico forense del condado Pima, Greg Hess, dijo que el verano es el tiempo en que llegan más cuerpos o restos de inmigrantes a la morgue. La semana pasada ingresaron al forense nueve restos y dos cuerpos a los que todavía se les podían tomar las huellas digitales. A los huesos se les toman las pruebas de ADN para comparar con los reportes de desaparecidos.



Buscan fondos para continuar su labor

Águilas del Desierto no recibe fondos de ninguna agencia que ayuda a las organizaciones humanitarias, es por esto que iniciaron una campaña para reunir 38,000 dólares y seguir realizando las búsquedas de inmigrantes. Son pocas las organizaciones que estan comprometidas con llegar al desierto en busca de inmigrantes perdidos o abandonados, en tiempos cuando las temperaturas superan los tres dígitos.

“En el último viaje tuvimos un problema, uno de los voluntarios sufrió un golpe de calor y se desmayó, como los radios que usamos no son profesionales casi no podía escuchar”, contó Ortiz. "Ya no podía caminar tuve que meter la camioneta por un sendero donde no pueden entrar los carros con el temor que mefuera a quedar atorado".



Después de este incidente los voluntarios le pidieron que intentaran conseguir un equipo mejor para realizar esta labor.

Ortiz dijo que para esto necesita los 38,000 dólares; que ocuparía en la compra de dos camionetas usadas 4x4, equipos de radio de largo alance, el pago de gasolina por seis meses ( que tiene un costo de 6,000 dólares) y 25 GPS para poder establecer las coordenadas de donde encuentran los cuerpos y pasarlas a las autoridades del condado que son los que hacen el levantamiento y lo trasladan al forense.

Para conseguir el dinero establecieron una cuenta a la que se puede hacer donacione s a través de su página de Facebook.

La organización viajará este fin de semana para realizar la búsqueda de cuatro personas reportadas como desaparecidas.

