Vandalizan tumbas de inmigrantes latinos en un cementerio de Arizona

PHOENIX, Arizona. – El cementerio histórico Goodyear Farms, también conocido como Cementerio Pioneer, fue vandalizado este jueves con insultos raciales en contra de los inmigrantes indocumentados y una esvástica, informó la policía .

La tumba de un hombre hispano apareció con el letrero ‘Wet Back’, espalda mojada, como identifican de manera despectiva a los indocumentados.

Familiares y miembros de la comunidad reaccionaron con indignación por estos actos y afirman que estas personas que solo quieren descansar en paz.



De acuerdo con visitantes del cementerio, esta no es la primera vez que es vandalizado pero nunca habían dejado letreros racistas.

“Era un campo aquí, solo en un pedazo era cementerio”, recordó María Villeda, una mujer que conoció el lugar en los años 70.

La cruz en la tumba de la prima de José Villeda fue vandalizada.

“Me platica la gente que vive en el área que después de las 9:00 pm la puerta está abierta y aquí andan party tomando cerveza”, contó Villeda.

Goodyear Farms Historic Cemetery, ubicado al sur de Phoenix, se estableció en 1917 como el lugar de descanso final para los trabajadores agrícolas migrantes que trabajaban en el algodón y otros campos en la zona, según la ciudad de Avondale.



Un gran número de personas enterradas en el cementerio fueron víctimas de la epidemia de gripe en 1918. Los veteranos militares también están enterrados allí.

La ciudad dijo que el cementerio sirve como un recordatorio del pasado agrícola de Avondale y los sacrificios de los hombres y mujeres que trabajaron durante generaciones.

El Departamento de Policía de Avondale está buscando a los responsables de este acto que han considerado como una ‘agresión’.

El reporte señala que entre las 12:00 am y las 7:00 am del jueves, más de una docena de tumbas fueron marcadas con frases ofensivas pintadas con grafiti y hasta el momento no hay sospechosos.