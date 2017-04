Cierran definitivamente la Ciudad de las Carpas, la cárcel de Arizona que viste de rosado a sus presos

PHOENIX, Arizona. - Después de casi 25 años, la controversial cárcel conocida como la 'Ciudad de las Carpas' será cerrada definitivamente, según anunció este martes el sheriff del condado Maricopa, Paul Penzone.

La cárcel fue establecida en 1993 por el exsheriff Joe Arpaio y se convirtió en uno de sus símbolos de poder. El exoficial obligaba a los presos a vestir ropa interior rosada y a permanecer al aire libre a temperaturas extremas.



Penzone dijo que el cierre se podrá dar entre los próximos 45 a 60 días, mientras se transfiere a los presos a otras cárceles del condado y se reubica a los empleados de la prisión.

Con el cierre del centro penal, conocido en inglés como Tent City, los contribuyentes se ahorrarán unos 4.5 millones de dólares, explicó Penzone, quien agregó que un comité y varias organizaciones habían recomendado cerrar la cárcel tras una detallada evaluación.

Penzone afirmó que la decisión era la "correcta", argumentando que no hay datos que demuestren que mantener este lugar disminuye el crimen en el condado. Además, dijo que el costo por reo en la 'Ciudad de las Carpas' se duplicó desde 1993.



publicidad

La 'Ciudad de las Carpas' tiene capacidad para más de 2,100 presos, los reclusos duermen en camas individuales bajo temperaturas que han alcanzado hasta los 140 grados Fahrenheit en verano, de acuerdo a la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO). Los reos asignados a esta cárcel deben de vestir ropa interior de color rosada y trajes a rayas blanco y negro.

El exsheriff Arpaio defendía su cárcel a capa y espada asegurando que si los soldados estadounidenses pueden vivir en estas carpas cuando se encuentran de servicio en el medio oriente, los reos también pueden hacerlo.

Para los activistas, que en varias ocasiones protestaron para pedir su cierre, las condiciones en las que viven los presos en la Ciudad de las Carpas son una clara violación a los derechos civiles.

La activista defensora de los derechos de los inmigrantes, Lydia Guzmán, quien formó parte del comité que evaluó la situación de la cárcel dijo que la recomendación fue cerrar ‘La Ciudad de las Carpas’.

“Tent City se creó para responder a la demanda de camas baratas, la actitud hacia el encarcelamiento por muchos delitos ha cambiado desde 1993, al cerrar Tent City se puede ahorrar mucho dinero transfiriendo a todos los prisioneros a otras cárceles de MCSO”, dijo Guzmán.

La activista resaltó que la evaluación señala que el programa de licencia de trabajo para los reclusos no sufriría cambios a consecuencia del cierre y que es posible una reducción considerable de costos con un medio uso del personal y una reducción significativa de las horas extras.



publicidad

“Dado que ya no existe razón para tener [abierta] Tent City, recomendamos que sus reclusos vayan al resto de las cárceles del sistema penitenciario del condado. Habrá un periodo de transición necesario pero no hay razón para que este cambio no pueda implementarse con una planificación adecuada”, concluyó Guzmán, leyendo parte del reporte.