ViX.

Leyendas Legendarias: el podcast de true crime, fenómenos paranormales y mucho humor llega a ViX

El servicio de streaming ViX no solo te ofrece películas, series y telenovelas, también los mejores podcasts como Leyendas Legendarias.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Leyendas Legendarias: el podcast ya está disponible en ViX
Leyendas Legendarias: el podcast ya está disponible en ViX
Imagen Cortesía Leyendas Legendarias

Cada día ViX amplía su oferta de contenido y ahora agrega uno de los podcasts en español más populares: Leyendas Legendarias. Te contamos todo al respecto.

PUBLICIDAD

Más sobre ViX.

Mr. Queen: disfruta el emocionante k-drama de comedia y fantasía en ViX
2 mins

Mr. Queen: disfruta el emocionante k-drama de comedia y fantasía en ViX

ViX
La Vida Oculta de un Millonario: regresó para vengarse de aquellos que intentaron destruirlo
2 mins

La Vida Oculta de un Millonario: regresó para vengarse de aquellos que intentaron destruirlo

ViX
La Vida Oculta de un Millonario: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:11

La Vida Oculta de un Millonario: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Juego de Voces: Hermanos y Rivales, domingo a las 8P/7C por Univision
0:30

Juego de Voces: Hermanos y Rivales, domingo a las 8P/7C por Univision

ViX
Tráiler de Chiquis Sin Filtro: la temporada 2 ya está disponible en ViX
1:36

Tráiler de Chiquis Sin Filtro: la temporada 2 ya está disponible en ViX

ViX
Gerencia de Sueños Guajiros: estos burócratas hacen posible las ilusiones más locas y extrañas
2 mins

Gerencia de Sueños Guajiros: estos burócratas hacen posible las ilusiones más locas y extrañas

ViX
Gerencia de Sueños Guajiros: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:16

Gerencia de Sueños Guajiros: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Juego de Voces: disfruta la temporada 3 en ViX (fecha de estreno, participantes y más)
3 mins

Juego de Voces: disfruta la temporada 3 en ViX (fecha de estreno, participantes y más)

ViX
Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo
0:30

Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

ViX
Me Enamoré de Mi Delivery: ¿su amor sobrevivirá en un mundo donde las apariencias lo son todo?
2 mins

Me Enamoré de Mi Delivery: ¿su amor sobrevivirá en un mundo donde las apariencias lo son todo?

ViX

Leyendas Legendarias: fecha de estreno del podcast en ViX

Conducido por José Antonio Badía, Eduardo ‘Lolo’ Espinosa y Mario ‘El Borre’ Capistrán, el podcast Leyendas Legendarias está disponible en ViX a partir de este 26 de marzo.

¿De qué trata el podcast Leyendas Legendarias, que puedes ver en ViX?

Si eres de los que disfruta de una buena historia de fantasmas o de crímenes reales, pero con un toque de humor, entonces este podcast que llega a ViX se convertirá en tu nueva obsesión.

En Leyendas Legendarias la comedia más ácida va de la mano con el misterio, creando un ambiente único donde el suspenso y las carcajadas conviven a cada minuto.

Con la conducción de José Antonio Badía, Eduardo ‘Lolo’ Espinosa y Mario ‘El Borre’ Capistrán, cada capítulo nos ofrece casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos inusuales que te fascinarán.

Relacionados:
ViX.