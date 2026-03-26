ViX. Leyendas Legendarias: el podcast de true crime, fenómenos paranormales y mucho humor llega a ViX El servicio de streaming ViX no solo te ofrece películas, series y telenovelas, también los mejores podcasts como Leyendas Legendarias.



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Leyendas Legendarias: el podcast ya está disponible en ViX Imagen Cortesía Leyendas Legendarias

Cada día ViX amplía su oferta de contenido y ahora agrega uno de los podcasts en español más populares: Leyendas Legendarias. Te contamos todo al respecto.

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Leyendas Legendarias: fecha de estreno del podcast en ViX

Conducido por José Antonio Badía, Eduardo ‘Lolo’ Espinosa y Mario ‘El Borre’ Capistrán, el podcast Leyendas Legendarias está disponible en ViX a partir de este 26 de marzo.

¿De qué trata el podcast Leyendas Legendarias, que puedes ver en ViX?

Si eres de los que disfruta de una buena historia de fantasmas o de crímenes reales, pero con un toque de humor, entonces este podcast que llega a ViX se convertirá en tu nueva obsesión.

En Leyendas Legendarias la comedia más ácida va de la mano con el misterio, creando un ambiente único donde el suspenso y las carcajadas conviven a cada minuto.