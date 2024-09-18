El Chavo y El Chapulín Colorado: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver el regreso de estas series clásicas?
El Chavo y El Chapulín Colorado regresan a la televisión de Estados Unidos y al streaming para que no te pierdas ningún episodio. Entérate de los horarios y opciones que tendrás para ver a sus simpáticos personajes.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Los queridos personajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado están de vuelta para alegrar a sus fans de siempre y conquistar a nuevas generaciones. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cuándo, dónde y a qué hora podrás disfrutar de estas icónicas series. Además
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: cuándo es el estreno en Univision
- El Chavo del 8: estreno el 21 de septiembre. Podrás verlo todos los sábados de 4 pm a 6 pm.
- El Chapulín Colorado: estreno el 22 de septiembre. Disponible todos los domingos a las 10 am.
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: cuándo regresan a UNIMÁS
- El Chavo del 8: a partir del 23 de septiembre, de lunes a viernes a las 7 am.
- El Chapulín Colorado: desde el 23 de septiembre, de lunes a viernes a las 12 am. Además, los sábados podrás disfrutar de El Chavo a las 8 am y El Chapulín a las 9 am.
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: disponibles en ViX
Todos los capítulos de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado estarán disponibles en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, a partir del 18 de septiembre.
Para ambas series ViX tendrá disponibles gratis los primeros seis capítulos y el resto de contenido podrás verlo si cuentas con suscripción a ViX Premium.
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado en YOUTUBE
Además en el canal de YouTube de Chavoland podrás revivir los mejores momentos de El Chavo del 8 y El Chapulin Colorado. No te pierdas la oportunidad de divertirte una y otra vez con las ocurrencias de estos personajes y sentir la nostalgia.
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado regresan a TelevisaUnivision
Creada por el legendario Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado han dejado una huella imborrable en la televisión.
Las aventuras de El Chavo, Doña Florinda, La Chilindrina, Quico, Don Ramón, El Profesor Jirafales, Doña Clotilde, El Señor Barriga, Ñoño y La Popis han entretenido a millones de personas alrededor del mundo. Ahora, estas series vuelven a TelevisaUnivision y ViX para el deleite de todos los fans y las nuevas generaciones.