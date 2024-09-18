El Chavo y El Chapulín Colorado: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver el regreso de estas series clásicas?

La nostalgia de El Chavo y El Chapulín Colorado llegan a Univision, UNIMÁS y ViX

Los queridos personajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado están de vuelta para alegrar a sus fans de siempre y conquistar a nuevas generaciones. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cuándo, dónde y a qué hora podrás disfrutar de estas icónicas series. Además

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: cuándo es el estreno en Univision

El Chavo del 8: estreno el 21 de septiembre. Podrás verlo todos los sábados de 4 pm a 6 pm.

El Chapulín Colorado: estreno el 22 de septiembre. Disponible todos los domingos a las 10 am.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: cuándo regresan a UNIMÁS

El Chavo del 8: a partir del 23 de septiembre, de lunes a viernes a las 7 am.

El Chapulín Colorado: desde el 23 de septiembre, de lunes a viernes a las 12 am. Además, los sábados podrás disfrutar de El Chavo a las 8 am y El Chapulín a las 9 am.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: disponibles en ViX



Todos los capítulos de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado estarán disponibles en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, a partir del 18 de septiembre.

Para ambas series ViX tendrá disponibles gratis los primeros seis capítulos y el resto de contenido podrás verlo si cuentas con suscripción a ViX Premium.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado en YOUTUBE



Además en el canal de YouTube de Chavoland podrás revivir los mejores momentos de El Chavo del 8 y El Chapulin Colorado. No te pierdas la oportunidad de divertirte una y otra vez con las ocurrencias de estos personajes y sentir la nostalgia.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado regresan a TelevisaUnivision