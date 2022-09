DONA AQUÍ : Al fondo de ayudar a las organizaciones que se hicieron presente en la gala de UniVisionarios

Ubicación: Stockton, California

José M. Hernández Reaching for the Stars Foundation se formó en diciembre de 2005 y es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) y es administrada en su totalidad por voluntarios. Al crear esta fundación, José M. Hernández tiene como objetivo garantizar las oportunidades para que los estudiantes persigan sus metas educativas y profesionales sin importar los obstáculos. Los esfuerzos y objetivos

de la fundación están diseñados para llevar adelante el objetivo de José de retribuir a la comunidad.

Al otorgar becas, la fundación se enfoca en ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas educativas. Una conferencia científica anual está diseñada para inspirar a los jóvenes a buscar ocupaciones en los campos de las matemáticas y las ciencias. La fundación también busca conectarse con la comunidad para establecer una red de recursos para ayudar a los niños.