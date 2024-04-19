La Descarga inicia una nueva etapa, no te pierdas la convivencia al extremo en el Campamento Musical

Video Gusi rompe en llanto al escuchar 'Recuérdame' en voz de Maía y Jair Santrich | La Descarga

Inicia una emocionante nueva etapa en La Descarga, el templo de la música que ha cautivado al público con sus audiciones de La Selección y los intensos desafíos de La Prueba.

Todos los concursantes han dado espectaculares muestras de su talento y ahora el show se centrará también en la convivencia, que será aún más intensa y reveladora en el Campamento Musical.

Este campamento será más que un lugar para dormir; es una casa donde los concursantes serán observados las 24 horas del día, lo que le dará la oportunidad al público de conocer profundamente y más de cerca las distintas personalidades de los participantes, además de su talento.

No todo será diversión y música en el Campamento Musical; hay reglas estrictas que deben seguirse.

Una de las normas más importantes es que cualquier forma de agresión, ya sea física o autoinfligida, resultará en la eliminación inmediata del participante. Además, intentar evadir las cámaras o silenciar el micrófono para evitar ser escuchado tendrá consecuencias graves.

Los 40 concursantes, seleccionados con gran cuidado por los mentores Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle, enfrentarán desafíos tanto de convivencia como de talento en el Campamento Musical.

Cada equipo tendrá su propia habitación con 10 camas y un estudio musical, además de áreas comunes para relajarse y entretenerse, como jacuzzi, cocina, sala, gimnasio y sala de juegos.

¿Qué pasará en el Campamento Musical?

A lo largo de esta etapa, cada mentor visitará el Campamento Musical para seleccionar a cinco participantes de su equipo para grabar en el estudio de La Descarga.

Mientras tanto, los demás concursantes tendrán que apoyar a sus compañeros desde lejos. Observarán sus actuaciones a través de una pantalla e interactuarán con ellos junto a la anfitriona del campamento, Jessica Cediel.

Cuando llegue el momento de las presentaciones, cada mentor elegirá a su concursante favorito, mientras que los otros tres mentores votarán por el participante que menos les impresionó, quien será eliminado. Este proceso se repetirá con cada mentor hasta que solo queden los más talentosos y versátiles.

Así quedaron conformados los equipos en La Descarga

Equipo Morado comandado por Marbelle: Valeria Quintero, Keyla, Leonela, Santiago Sevilla (imitador de Andrés Cepeda), Tatiana ‘La Baby Flow’, Dareska, Anamaría Laroc, José Miel, Mel García y Lauvel.

Equipo Fucsia, encabezado por Maía: María Nelfi, Sebastián Molina, Anamile, Laura Azul, Jair Santrich, Oropesa, Sebastián ‘El Tren’, César Amaya, ‘El Tenor del Rock’ y Luisma.

Equipo Amarillo dirigido por Santiago Cruz: Luis Correa, Katta Castaño, Junior Bolívar, Cristian Better, Stefany Zabaleta, Román, Thalía D’Gola, Aleja Clark, David Dag y Harin ‘El Indio’.

Equipo Azul liderado por Gusi: Breiner Gaster, ‘El Puma del Vallenato’, Camilo Martínez, Dyaner Mendoza, Jenny Ramírez, Mr. Steve, Byordy, Franco, Marybella y Adri ‘La Fantástica’.

Con estas alianzas formadas y los talentos en juego, el templo de la música está listo para vibrar con intensidad. ¿Lograrán los participantes de La Descarga sobrevivir a este desafío de convivencia y destacar por su talento musical?

No te lo pierdas en La Descarga,

