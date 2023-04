Raquenel 'Mary Boquitas': "Voy a contar por primera vez esta historia sin omitir detalles aunque me duelan"

Sobre qué fue lo más duro de narrar de su pasado, Raquenel ha señalado: "No tuve hijos, pero sí me embaracé. Justo el episodio que trata de mi embarazo y de por qué no fui mamá es uno de los episodios más fuertes, y yo no deseo que ninguna mujer atraviese por algo de lo que yo atravesé".