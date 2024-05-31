Escucha 'Migración segura', un podcast para entender el proceso migratorio en EEUU

Marcela Alarcón es periodista, locutora y desde hace más de 15 años ha trabajado en radio.

En el podcast Migración Segura, la periodista Marcela Alarcón te ofrece información actual y detallada sobre cómo puedes llevar a cabo un proceso migratorio seguro, legal y ordenado en Estados Unidos. Este show de Uforia fue creado para ayudarte a entender cada uno de los pasos que implica llegar como extranjero y establecerte en el país.

A través de entrevistas con abogados y expertos, información de organizaciones y testimonios de personas que ya vivieron la experiencia migratoria, Migración segura te trae información útil que te puede dar luz. Y si tienes dudas o deseas consultar tu caso, también puedes escribirle directamente a Marcela .

En cada episodio, la periodista aborda un tema diferente, siempre relacionado con la migración, como explicarte qué impuestos debes pagar siendo migrante, darte una guía práctica para que sepas en qué parte del proceso migratorio estás o presentarte algún caso exitoso que pueda servirte como inspiración.

Marcela Alarcón es periodista, locutora y desde hace más de 15 años ha trabajado en radio y televisión. Buscando conectar más con su audiencia, Marcela dio el paso al formato podcast en 2013, cuando lanzó Radio Princess Show. También condujo los shows Póngale Play (Blu Radio), Corazón Migrante (El Espectador) y En tiempos de Pandemia, un podcast personal que comenzó en 2020 para ayudar a la comunidad a sobrellevar la pandemia.