Preguntas comunes en entrevistas y sus posibles respuestas: una guía para personas que buscan trabajo

“Escuché sobre este puesto en el portal de trabajos de Univisión. Estudié contabilidad y me interesa bastante hacer auditorías. Leí la información en el sitio web de la empresa y me interesa bastante trabajar con multinacionales en la tecnología ya que sé que son clientes estables que requieren de nuestra experiencia. Trabajar con clientes de esta industria es una nueva oportunidad para mí ya que hasta el momento no he tenido la oportunidad de hacerlo y sé que tengo mucho que aportar.”