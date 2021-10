5 Señales que es hora de buscar un nuevo trabajo.

¿Estás pensando en un cambio? Sin importar si buscas cambiar de industria o avanzar en tu carrera, es importante saber cuándo debes dejar un trabajo.



Le puede pasar a cualquiera. Tal vez has aceptado un trabajo que no era para tí o has estado en un trabajo demasiado tiempo. Puede que estés incómoda/o o que no estés creciendo como querías. Acá discutimos 5 señales de que es hora de dejar tu trabajo.