Tiroteo en Atlanta hoy 15 de enero de 2026: Disputa verbal escala a balacera en Central Park

Este jueves, 15 de enero de 2026, se registró un tiroteo en el Centro Recreativo Central Park, ubicado en 400 Merritts Ave. NE, Atlanta.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Atlanta, una disputa verbal al interior de las instalaciones derivó en un incidente armado alrededor de las 9:54 de la mañana. Un agente de la corporación que se encontraba fuera de servicio en el lugar intervino durante el altercado.

Intervención policial durante el altercado

Durante el desarrollo de los hechos, el oficial disparó su arma de reglamento, informó la autoridad policial. El sospechoso involucrado fue detenido en el sitio del incidente.

Personal paramédico trasladó al sospechoso a un centro hospitalario en ambulancia debido a una lesión que no estuvo relacionada con disparos de arma de fuego, precisó el Departamento de Policía de Atlanta.

Dos víctimas con heridas de bala

La investigación preliminar del Departamento de Policía indica que dos personas en el lugar sufrieron aparentes heridas de bala. Ambas víctimas se encontraban conscientes y respirando al momento de recibir atención médica.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a instalaciones hospitalarias en ambulancia para recibir tratamiento especializado.

El agente que intervino en el incidente resultó ileso y no presentó lesiones, confirmó la corporación policial.

Oficina de Investigaciones asume el caso

La Oficina de Investigaciones de Georgia ( GBI) dirigirá la investigación del tiroteo con participación del agente policial, de acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta. Esta agencia estatal asumió el control de las pesquisas relacionadas con el uso de fuerza por parte del oficial.