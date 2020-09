La pandemia ha afectado la salud mental de los más vulnerables

Kam-Mira Joy Edwards no logra dormir desde hace semanas. No menstrúa desde marzo, quizá febrero. Tiene dolores de cabeza que parecen interminables.

Edwards está divorciándose, y su hermana murió en abril. Cualquiera de los acontecimientos ya conlleva un fuerte impacto sicológico de por sí, pero la pandemia ha hecho que este sea casi inaguantable: cría a dos hijos sola y ayuda a cuidar a su padre a la vez que trata de encontrar la mejor estrategia para la educación de sus hijos. El dinero apenas le alcanza, y no encuentra empleo a tiempo completo.

Encima, el aislamiento motivado por el distanciamiento social impide que recurra a sus amigos, su usual red de apoyo. Ha tratado de hacer cita con un siquiatra, pero no encuentra ninguno disponible.

“Nunca he pasado por algo así”, aseguró. “Me sorprende que no se me haya caído todo el cabello”.