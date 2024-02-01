Vivir de Amor, la nueva telenovela de Salvador Mejía, llega esta noche a Univision

Vivir de Amor, la nueva telenovela de Salvador Mejía y protagonizada por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, y Gala Montes se estrena por Univision el 20 de febrero a las 7p/6c.



Vivir de amor relata la historia de Rebeca ( Gala Montes) y Angelli ( Kimberly Dos Ramos), dos hermanas que son separadas desde pequeñas. Angelli crece junto a Elena ( Amairani Romero), su mamá, haciéndose cargo del restaurante de lujo que les dejó como herencia su padre. Ambas piensan que Rebeca falleció́. Pero la realidad es que Rebeca tuvo que vivir en una familia humilde, padeciendo fuertes carencias. Después de 20 años, Rebeca descubre su verdadero origen y decide vengarse al saber que, mientras ella creció́ en medio de la pobreza, su hermana Angelli ha vivido rodeada de lujos.

Este melodrama desatará intrigas y drama con una trama en la que la envidia es el único obstáculo para vivir de amor.

La telenovela también cuenta con la participación de Josh Gutiérrez, Juan Diego Covarrubias, Eugenia Cauduro, René Strickler, Bárbara Islas, Mariluz Bermúdez, Gaby Spanic, Eric del Castillo, Marcelo Bouquet, Josselyn Garciglia, Christian de la Campa y Francisco Gattorno, Amairani Romero, Mauricio Aspe, Magda Karina, Isadora González, Isabel Madow y Malillany Marín.

El tema musical de esta historia es una nueva versión de ‘Te amaré’, interpretado por Miguel Bosé y Laura Pausini.