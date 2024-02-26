Lágrimas y trinunfos, así se vivió la semana más intensa de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

En la semana 18 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema los participantes demostraron su valía enfrentando desafíos extremos en busca de la victoria.

Te contamos todo lo que sucedió en esta emocionante semana del reality show.

Fer de la Mora y Julio Camejo quedan fuera de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

La semana comenzó con la eliminación de Fer, quien se enfrentó a Janice en una intensa competencia. A pesar de la ventaja inicial de Fer, Janice logró imponerse y ganar la prueba, dejándola fuera de la competencia.

La emoción se apoderó de Fer, quien rompió en llanto al despedirse de sus compañeros.

En un gesto de solidaridad, Miguel decidió regalar su llamada telefónica a Lauro para que pudiera hablar con su novia, ya que Lauro sentía que algo no estaba bien. Por su parte, Aurelie hizo lo mismo y le regaló su llamada a Delia.



La competencia continuó con el enfrentamiento entre Irvin y Julio. A pesar de la ligera ventaja de Julio, Irvin logró cerrar la brecha y todo se definió en la zona de disparo. En un final de infarto, Irvin se consagró como ganador y Julio fue eliminado.

Lauro aprovechó su llamada telefónica para hablar con su novia, mientras que Delia tuvo la oportunidad de comunicarse con Facundo. Con despedidas emotivas, Fer y Julio abandonaron la competencia.

Zerboni reacciona contra Lauro



En esta ocasión, las parejas se enfrentaron en una prueba por rondas, donde en cada ronda se eliminaba una dupla. Las estrategias estuvieron a la orden del día, ya que las parejas buscaban asegurar su permanencia en la competencia.

En la primera ronda, Lauro y Paola fueron eliminados, seguidos por La Bala y Zerboni en la segunda ronda. La tercera ronda dejó fuera a Irvin y a Janice, mientras que en la cuarta ronda fue el turno de Rodel y Delia.

Aurelie y Miguel ganaron el privilegio de escoger los siguientes duelos, lo que les otorgó cierta ventaja estratégica.

Duelos intensos y alianzas reveladas

En la ceremonia, los participantes confesaron la existencia de alianzas entre ellos, lo que generó un ambiente de tensión.

Miguel decidió que La Bala y Zerboni se enfrentaran contra Rodel y Delia, mientras que el segundo duelo fue entre Lauro y Paola contra Irvin y Janice.

En el primer duelo, ambas parejas llegaron a la zona de disparo casi al mismo tiempo, y todo se definió en el último momento. Rodel y Delia se alzaron como ganadores, dejando a La Bala y Zerboni fuera de la competencia.



El segundo duelo estuvo reñido, con Paola y Lauro tomando ventaja al llegar a la zona de disparo primero. Sin embargo, Irvin y Janice lograron emparejar la situación y en un final emocionante, Paola y Lauro se consagraron como ganadores.

Lauro decidió darle la carta de invitación al inframundo a Zerboni, quien visiblemente enojado, lanzó la carta al piso.

Emociones a flor de piel en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

El día comenzó con el enfrentamiento entre Janice e Irvin y Zerboni y La Bala en un juego de baloncesto en el lodo. A Janice e Irvin se les complicó la prueba, y Zerboni y La se alzaron con la victoria. Irvin no pudo contener las lágrimas por la derrota, pero fue consolado por Janice.



En un nuevo día de competencia, Irvin se levantó con mejor humor y Delia sugirió que Aurelie y Paola deberían enfrentarse en el próximo reto. Por su parte, Lauro expresó su descontento con la vibra de Zerboni.

En la ceremonia, Zerboni se enfrentó a Lauro, mientras que La Bala habló de Paola. El primer reto se llevó a cabo en duelos, enfrentándose Delia y Rodel contra Zerboni y Bala. Fue un juego de mucho equilibrio, pero Zerboni y La Bala se alzaron con la victoria, enviando a Delia y Rodel al segundo reto.

En el segundo reto, Paola y Lauro ganaron, mientras que a Miguel y Aurelie no les fue bien con la puntería.

Los ganadores, Paola y Lauro, se enfrentaron a Zerboni y La Bala. En una emocionante batalla, Paola y Lauro lograron imponerse y regresaron a la aldea. Mientras tanto, Zerboni y La Bala, Aurelie y Miguel, y Rodel y Delia se enfrentaron al segundo reto del día.



En la gran pista de agua, Zerboni y La Bala tomaron ventaja debido a los errores de Delia. Con una puntería impecable, La Bala demostró su habilidad y se llevaron la victoria.

Rodel y Delia se despidieron de la competencia, mientras que Janice e Irvin los recibieron alegremente. Zerboni y La Bala regresaron a la aldea, pero fueron ignorados por los demás participantes.

El último día de competencia

En el deshuesadero, los participantes especularon sobre quién sería el siguiente en llegar.

El elemento del día fue el aire, y Monse les informó que era el último día de competencia en duplas. El día comenzó con un reto y luego los participantes restantes se enfrentaron en la gran pista de Aire.

Lauro y Paola terminaron en primer lugar, seguidos de cerca por Zerboni y La Bala. Ambas parejas se enfrentaron en la última ronda para determinar quién se iría a la aldea. A pesar de algunos obstáculos, Lauro y Paola lograron tomar ventaja y se consagraron como ganadores.

Con emociones a flor de piel y el cansancio evidente, Lauro y Paola se despidieron de sus compañeros y regresaron triunfantes a la aldea. Zerboni y La Bala, Miguel y Aurelie, y Rodel y Delia se enfrentaron en el segundo reto del día.

En la gran pista de aire, el enfrentamiento entre Zerboni y La Bala y Delia y Rodel fue intenso. Zerboni y La Bala lograron tomar una pequeña ventaja gracias a los errores de Delia.

Con buena puntería y determinación, Zerboni y Bala se llevaron la victoria. Rodel y Delia se despidieron de la competencia, mientras que Janice e Irvin los recibieron alegremente. Zerboni y La Bala regresaron a la aldea, pero fueron ignorados por los demás participantes.