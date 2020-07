El vocalista de Banda MS dice qué le gustó (y que no) de grabar con Snoop Dogg el tema con el que tiene 2 de sus 4 nominaciones a PJ

“Estamos muy orgullosos porque no se había dado este caso: de ser los artistas de nuestro género con más nominaciones para estos premios”, dijo Oswaldo -'Walo'- Silvas, uno de los dos vocalistas líderes del grupo (el otro es Alan Ramírez).

“Para mi esto es muy importante: que la música regional mexicana reciba este reconocimiento en un momento que no está de moda entre los más jóvenes, eso significa que podemos abrir las puertas para que tenga más presencia”.

Aunque “Tha Godfather” es un connotado productor, concedió completa libertad a Banda MS en este campo: “Lo que me pareció más bonito de todo esto es que él es muy humilde, también la confianza que nos mostró porque toda la producción digital y urbana la hizo Pavel Ocampo, nuestro arreglista”.

No obstante, 'Walo' reconoce que hay algo que no le gustó: “No tuvimos la dicha de reunirnos con él en persona. El grabó su parte musical en Los Ángeles y nosotros en Mazatlán. Pero gracias a la magia de las videoconferencias, pudimos conversar. Fue muy emocionante porque no solo hablamos de trabajo, pudimos platicar y mostrarle el agradecimiento y lo contentos que estábamos con el resultado de la grabación ¡y de escucharlo hablando español!”.