Alejandro Sanz regresa a Premio Lo Nuestro para estrenar en vivo su nuevo sencillo 'Back In The City'

El célebre cantante español Alejandro Sanz presentará en Premio Lo Nuestro por primera vez sobre un escenario su último sencillo 'Back In The City' , que lanzó el pasado 8 de febrero y en el que cuenta con la colaboración de Nicky Jam.

El pasado 30 de noviembre desveló su sencillo 'No tengo nada' -que se convirtió en número uno en las radios de México- y apenas una semana después vio la luz 'Back In The City', cuyo video ya cuenta con más de 6 millones de visitas en YouTube.