Grandes estrenos para este fin de semana: Piensa Rápido VIP y C.D.I. Archivos Abiertos llegan a Univision

El domingo 7 de septiembre Univision estrenará dos nuevos programas que seguro se convertirán en los favoritos del público: Piensa Rápido VIP, conducido por el carismático El Vítor, y C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos, a cargo de Borja Voces.

Piensa Rápido VIP, el programa que llenará tus domingos de diversión estrena el 7 de septiembre

PUBLICIDAD

Prepárate para poner a prueba tu agilidad mental y reír sin parar con Piensa Rápido VIP, el nuevo game show conducido por El Vítor (Adrián Uribe), quien hará que chicos y grandes se diviertan como nunca.

En cada episodio, dos equipos compuestos por celebridades se enfrentarán en cuatro rondas llenas de ingenio, velocidad y mucha chispa. ¿La meta? Acertar más rápido que el rival y avanzar a la gran final, donde les espera un reconocimiento de hasta 5 mil dólares.

¿Cómo jugarán los famosos en Piensa Rápido VIP?

Los equipos compiten contrarreloj en juegos de palabras, adivinanzas y preguntas sobre cultura general, especialmente enfocadas en temas latinoamericanos. Las cuatro rondas son:

Completa la frase

¡Basta!

Que le digo y que me dice

Top 4 preguntas

Cada ronda pone a prueba la rapidez mental y la creatividad de los participantes. Y en esta edición VIP, ¡las risas están garantizadas!



Piensa Rápido VIP Imagen TelevisaUnivision

¿Qué famosos participarán en el programa Piensa Rápido VIP?

El elenco de celebridades es de lujo. Entre los famosos que se suman a la competencia están: Yurem, Ale Jaramillo, Andrea Escalona, Roberto Carlo, Ricardo Margalef, Monserrat Oliver, Alan Tacher, Alejandra Espinoza, Cinthia Urías, Amara La Negra, Clarissa Molina y muchos más que te sorprenderán con su ingenio y buen humor.

Piensa Rápido VIP: fecha de estreno y horario del nuevo programa de El Vítor

Piensa Rápido VIP se estrena el 7 de septiembre a las 8P/7C, por Univision. Si te gustan los retos mentales, las celebridades y las carcajadas, este show es para ti.

PUBLICIDAD

C.D.I.: Código de Investigación regresa con capítulos especiales

El misterio vuelve a la señal de Univision con C.D.I., llamados Archivos Abiertos. Conducido por Borja Voces, el programa promete dejarnos con la boca abierta, pues nos presentará casos de ‘true crime’ que en su momento conmocionaron a la sociedad.

Cabe mencionar que no se trata de una segunda temporada ni una continuación de la primera, más bien son episodios especiales que se transmitirán a partir del domingo 7 de septiembre.

Los cuatro casos que veremos en C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos

Después del éxito de la primera temporada, C.D.I. Código de Investigación vuelve con cuatro historias que nos harán reflexionar, cuestionar y, por supuesto, mantenernos al borde del asiento.

Borja Voces vuelve como conductor de C.D.I. Código de Investigación con 4 capítulos especiales. Imagen TelevisaUnivision.

La enigmática desaparición de Paulette Gebara se analizará en C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos

En el año 2010, el caso de Paulette Gebara dejó en shock a México. La niña de 4 años desapareció de su propia habitación y durante nueve días se desplegó una intensa búsqueda que no tuvo éxito.

Después de ese periodo de tiempo, ocurrió lo inesperado: su cuerpo fue encontrado a los pies de su cama, envuelto en el edredón. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? Las inconsistencias del caso siguen generando dudas y en el primer capítulo especial de C.D.I., Archivos Abiertos se analizará la historia.

El caso de Caylee Marie Anthony y la Ley Caylee se abordará en C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos

En 2008, la desaparición de Caylee, una niña de apenas 2 años en Orlando, Florida, sacudió a todo EE.UU. Su madre tardó más de un mes en reportarla y mintió en su declaración.

PUBLICIDAD

Los restos de la pequeña fueron hallados cerca de su casa, y aunque fue acusada de homicidio, el jurado la absolvió por falta de pruebas contundentes.

La indignación pública fue tal, que se impulsó una nueva ley: la Ley Caylee. Este episodio de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos abiertos nos lleva a los detalles más oscuros del caso y su impacto legal.

El homicidio de Daisy De'Lao se estudiará en un episodio especial de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos

Este crimen ocurrió en 2021. Daisy De'Lao, una joven de 19 años, fue encontrada sin vida en Compton, California.

El caso parecía destinado al olvido, hasta que se viralizó en TikTok. Gracias a la presión social, se identificó al culpable: su exnovio, Victor Sosa, quien hoy cumple una condena en la cárcel.

El Asesino del Zodiaco será el protagonista de un episodio especial en C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos

Entre 1968 y 1969, un misterioso criminal conocido como Zodiac sembró el terror en California. Se le atribuyen al menos cinco asesinatos, aunque él afirmaba haber cometido 37.

Este asesino serial enviaba cartas cifradas a los medios, desafiando a las autoridades y dejando pistas inquietantes.

Este episodio especial de C.D.I., Archivos Abiertos nos adentra en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal estadounidense.

¿Cuándo y a qué hora ver los cuatro episodios especiales de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos?

Marca tu calendario: el estreno del primer capítulo especial de C.D.I. es el domingo 7 de septiembre a las 9P/8C, por Univision. Cada semana se transmitirá un nuevo episodio en ese mismo horario.