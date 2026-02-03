Papás Por Siempre 'Papás por Siempre' llega a su gran final por Univision: ¿cuándo y a qué hora verlo? La telenovela llegará muy pronto a su desenlace y aquí te contamos todo lo que debes saber para ver este gran momento

Video ¡Melina será desenmascarada! Velo en los últimos capítulos de 'Papás por Siempre'

La historia de Papás por siempre llega a su esperado desenlace. Luego de semanas al aire acompañando a las familias desde la pantalla, la telenovela transmitirá su gran final marcando el cierre de una producción que apostó por retratar la paternidad, las relaciones familiares y los retos emocionales que surgen cuando el pasado y el presente se cruzan.

Desde su estreno, la telenovela se colocó como una opción constante dentro de la programación, conectando con el público gracias a una narrativa cercana y a un elenco coral que dio vida a personajes entrañables y conflictivos a partes iguales.

Video Hernán quiere ver muerto a Tino | Papás Por Siempre | Capítulo 77

¿Cuándo ver el gran final de 'Papás por Siempre'?

El último capítulo de Papás por siempre se emitirá este jueves 6 de febrero, en punto de las 8p/7c, a través de Univision. El episodio final, el cual durará dos horas, promete cerrar los principales conflictos que se desarrollaron a lo largo de la historia, así como dar resolución a las relaciones familiares que fueron el eje central de la trama.

A lo largo de sus capítulos, la telenovela construyó una historia marcada por el drama, pero también por momentos de reflexión y aprendizaje, elementos que ahora encontrarán su conclusión definitiva.

Uno de los grandes atractivos de Papás por siempre fue su elenco completo, integrado por actores y actrices que aportaron matices diversos a la narrativa. Cada personaje tuvo un arco propio, permitiendo que el público se identificara con distintas realidades familiares, desde los conflictos generacionales hasta las segundas oportunidades.

Además, el cierre de Papás por siempre representa el final de un ciclo para la producción, que apostó por un tono accesible y realista, alejándose de los excesos para centrarse en emociones cotidianas que conectan con la audiencia.

Video Aidé admite que obligó a Lila a ser madre | Papás Por Siempre | Capítulo 77

No te pierdas el gran final de Papás por siempre este jueves 6 de febrero a las 8p/7c por Univision y acompaña a los personajes en el último capítulo de esta historia familiar.