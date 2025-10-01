Papás por Siempre: ¿Cuándo y dónde se estrena la telenovela secuela de Papás por Conveniencia?

La familia Guevara-Mosqueda está de regreso. Tras el éxito de Papás por Conveniencia, la secuela titulada Papás por Siempre llegará a Univision el 21 de octubre de 2025 en Estados Unidos.

Cabe recordar que la telenovela ya tuvo un preestreno exclusivo en ViX el 19 de septiembre, donde se lanzaron los primeros cinco capítulos y que puedes ver en la plataforma.

PUBLICIDAD

¿De qué trata Papás por Siempre?

La historia retoma a la entrañable familia Guevara-Mosqueda cinco años después de los acontecimientos de Papás por Conveniencia. Esta vez, deberán enfrentar nuevas pruebas que pondrán en riesgo la unión familiar, como la llegada de personas del pasado que alteran el presente, secretos guardados que saldrán a la luz y cambiarán destinos y nuevos integrantes en la familia, que traerán tanto amor como conflictos.

La producción de Rosy Ocampo, bajo la dirección de Benjamín Cann y Fernando Nesme, busca nuevamente conmover con una historia cargada de ternura, humor y drama. Además de un impactante elenco que incluye a Ariadne Díaz, José Ron, Miguel Martínez, Daniela Luján, Martín Ricca, María Perroni, Erika Buenfil, Altaír Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Tania Lizardo, Michelle González, José Elías Moreno, entre otros.

Las grabaciones de Papás por Siempre iniciaron en mayo de 2025. El proyecto ha sido anunciado como la segunda y última temporada de la saga, lo que significa que esta vez se dará un cierre definitivo a la historia de la familia.

En ViX, la dinámica de estreno será con cinco episodios liberados cada semana, mientras que en Univision se transmitirá de manera tradicional en televisión abierta.

Este nuevo melodrama busca repetir el impacto de su predecesora. La audiencia espera respuestas sobre la evolución de las parejas principales, la crianza de los hijos y cómo los nuevos secretos afectarán la estabilidad familiar.