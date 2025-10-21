TV SHOWS
TV SHOWS
papas por siempre
papas por siempre

Conoce a los tres grandes antagonistas que te impactarán en ‘Papás por Siempre’

Te contamos un poco de tres nuevos personajes que se integran a la telenovela y que harán de las suyas

Univision picture
Por:Univision
Video José Ron y Ariadne Díaz te dicen por qué debes ver 'Papás por Siempre'

'Papás por Siempre', la nueva producción de Rosy Ocampo, se estrena en Univision cosechando gran éxito en México y ahora busca cautivar a la audiencia de Estados Unidos con una impactante historia, gran elenco y los queridos personajes de 'Papás por Conveniencia' que ahora regresan acompañados de un nuevo elenco que te harán vibrar.

Aquí te contamos un poco de tres nuevos integrantes del universo de la querida productora que formarán parte de esta historia y que seguro te atraparán con su maldad.

PUBLICIDAD

Altaír Jarabo es Melina en Papás por Siempre

Melina, es una mujer de apariencia sencilla, pero con un atractivo que rápidamente comenzará a destacar, cautivando y perturbando a quienes la rodean.

Altaír Jarabo es 'Melina' en Papás por Siempre
Altaír Jarabo es 'Melina' en Papás por Siempre
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Papás Por Siempre

Papás por Siempre: Todo lo que debes saber de la telenovela que hoy se estrena por Univision
1 mins

Papás por Siempre: Todo lo que debes saber de la telenovela que hoy se estrena por Univision

Papás por Siempre
Papás por Siempre: Te contamos de qué trata esta nueva historia de Rosy Ocampo
3 mins

Papás por Siempre: Te contamos de qué trata esta nueva historia de Rosy Ocampo

Papás por Siempre
¿Quiénes estelarizan 'Papás por Siempre'? Te presentamos a todo el elenco
1 mins

¿Quiénes estelarizan 'Papás por Siempre'? Te presentamos a todo el elenco

Papás por Siempre
Papás por Siempre: ¿Cuándo y dónde se estrena la telenovela secuela de Papás por Conveniencia?
2 mins

Papás por Siempre: ¿Cuándo y dónde se estrena la telenovela secuela de Papás por Conveniencia?

Papás por Siempre


Conoció a Tino años atrás cuando ambos trabajaban en un casino, donde una noche de pasión dejó como fruto a Iker, su hijo.

Juan Diego Covarrubias interpreta a Bill

Bill es un hombre elegante, atractivo, un exitoso empresario mexicoamericano. Aunque aparenta ser recto y profesional, en el fondo tiene intereses que pueden llegar a ser egoístas y calculadores.

Juan Diego Covarrubias es 'Bill' en Papás por Siempre
Juan Diego Covarrubias es 'Bill' en Papás por Siempre
Imagen TelevisaUnivision

Su vida da un vuelco cuando descubre que fruto de una aventura pasada con Paulina, nació Emiliano, su hijo, del que no sabía nada hasta ahora.

José Elías Moreno da vida a Hernán

Hernán es el padre de Tino al que abandonó siendo un niño, y ahora reaparece.

José Elías Moreno es 'Hernán' en Papás por Siempre
José Elías Moreno es 'Hernán' en Papás por Siempre
Imagen TelevisaUnivision

Aunque en apariencia es un hombre amable y simpático, Hernán es en realidad un maestro de la manipulación y uno de los principales antagonistas de esta historia.

Estos tres nuevos personajes harán de las suyas y no les pierdas la vista pues esconden muchos secretos en 'Papás por Siempre'. No te la pierdas de lunes a viernes a las 8P/7C por Univision.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD