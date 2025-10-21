Conoce a los tres grandes antagonistas que te impactarán en ‘Papás por Siempre’
Te contamos un poco de tres nuevos personajes que se integran a la telenovela y que harán de las suyas
'Papás por Siempre', la nueva producción de Rosy Ocampo, se estrena en Univision cosechando gran éxito en México y ahora busca cautivar a la audiencia de Estados Unidos con una impactante historia, gran elenco y los queridos personajes de 'Papás por Conveniencia' que ahora regresan acompañados de un nuevo elenco que te harán vibrar.
Aquí te contamos un poco de tres nuevos integrantes del universo de la querida productora que formarán parte de esta historia y que seguro te atraparán con su maldad.
Altaír Jarabo es Melina en Papás por Siempre
Melina, es una mujer de apariencia sencilla, pero con un atractivo que rápidamente comenzará a destacar, cautivando y perturbando a quienes la rodean.
Conoció a Tino años atrás cuando ambos trabajaban en un casino, donde una noche de pasión dejó como fruto a Iker, su hijo.
Juan Diego Covarrubias interpreta a Bill
Bill es un hombre elegante, atractivo, un exitoso empresario mexicoamericano. Aunque aparenta ser recto y profesional, en el fondo tiene intereses que pueden llegar a ser egoístas y calculadores.
Su vida da un vuelco cuando descubre que fruto de una aventura pasada con Paulina, nació Emiliano, su hijo, del que no sabía nada hasta ahora.
José Elías Moreno da vida a Hernán
Hernán es el padre de Tino al que abandonó siendo un niño, y ahora reaparece.
Aunque en apariencia es un hombre amable y simpático, Hernán es en realidad un maestro de la manipulación y uno de los principales antagonistas de esta historia.
Estos tres nuevos personajes harán de las suyas y no les pierdas la vista pues esconden muchos secretos en 'Papás por Siempre'. No te la pierdas de lunes a viernes a las 8P/7C por Univision.