Conoce a los tres grandes antagonistas que te impactarán en ‘Papás por Siempre’

'Papás por Siempre'

'Papás por Siempre', la nueva producción de Rosy Ocampo, se estrena en Univision cosechando gran éxito en México y ahora busca cautivar a la audiencia de Estados Unidos con una impactante historia, gran elenco y los queridos personajes de 'Papás por Conveniencia' que ahora regresan acompañados de un nuevo elenco que te harán vibrar.

Aquí te contamos un poco de tres nuevos integrantes del universo de la querida productora que formarán parte de esta historia y que seguro te atraparán con su maldad.

Altaír Jarabo es Melina en Papás por Siempre

Melina, es una mujer de apariencia sencilla, pero con un atractivo que rápidamente comenzará a destacar, cautivando y perturbando a quienes la rodean.

Altaír Jarabo es 'Melina' en Papás por Siempre



Conoció a Tino años atrás cuando ambos trabajaban en un casino, donde una noche de pasión dejó como fruto a Iker, su hijo.

Juan Diego Covarrubias interpreta a Bill

Bill es un hombre elegante, atractivo, un exitoso empresario mexicoamericano. Aunque aparenta ser recto y profesional, en el fondo tiene intereses que pueden llegar a ser egoístas y calculadores.

Juan Diego Covarrubias es 'Bill' en Papás por Siempre

Su vida da un vuelco cuando descubre que fruto de una aventura pasada con Paulina, nació Emiliano, su hijo, del que no sabía nada hasta ahora.

José Elías Moreno da vida a Hernán

Hernán es el padre de Tino al que abandonó siendo un niño, y ahora reaparece.

José Elías Moreno es 'Hernán' en Papás por Siempre

Aunque en apariencia es un hombre amable y simpático, Hernán es en realidad un maestro de la manipulación y uno de los principales antagonistas de esta historia.