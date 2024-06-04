Ya viene Pablo Escobar, El Patrón del Mal a estremecer tus noches por UNIMÁS

Este 18 de junio a las 10P/9C, UNIMÁS transmitirá la serie Pablo Escobar, el Patrón del Mal. Esta producción narra la vida del narcotraficante más temido en la historia de Colombia, Pablo Escobar, interpretado magistralmente por Andrés Parra.

Junto a él, estará un elenco de primera, que incluye a Angie Cepeda, Christian Tappan, Nicolás Montero, Ernesto Benjumea, Cecilia Navia y Vicky Hernández, quienes traerán a la vida esta impactante y oscura historia.

La serie, que se podrá ver de lunes a viernes, cubrirá las etapas cruciales de la vida de Escobar, desde su infancia y adolescencia hasta su ascenso como uno de los criminales más buscados de la década de los años 90.

A través de este relato, la audiencia será testigo de cómo la vida delictiva de Escobar dejó una huella imborrable en la sociedad colombiana y en el mundo entero.

De qué trata la serie Pablo Escobar, El Patron del Mal

Pablo Escobar, el Patrón del Mal explorará con detalle el viaje de un hombre común que se convierte en el capo de capos del narcotráfico.

También mostrará cómo Escobar, con su astucia innata y siguiendo los consejos de su madre, se abrió paso en un mundo peligroso y despiadado.

Desde sus inicios como contrabandista de cigarrillos y ladrón de bancos, hasta convertirse en un narcotraficante implacable, dispuesto a derramar sangre para consolidar su poder.

La trama también destacará la importancia de la familia en la vida de Escobar, con su madre como figura central, su hermano mayor y su primo Gonzalo como cómplices en su imperio criminal.

La serie promete sorprender y atrapar a los espectadores con cada episodio, llenando sus pantallas de acción, suspenso y adrenalina.