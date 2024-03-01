Lo mejor de La Rosa de Guadalupe está en ViX

La Rosa de Guadalupe se ha convertido en un de los programas más queridos de la televisión mexicana y ahora puedes verla, donde quieras, y a la hora que quieras en ViX.

La Rosa de Guadalupe nos muestra historias de amor, desamor, esperanza, lucha e intriga, donde se abordan temas como la prostitución, violencia intrafamiliar, drogadicción, entre muchos más.

Una rosa blanca, aparece en cada capítulo como símbolo de los milagros o las peticiones, que el personaje o protagonista de la historia invocará, siempre ante la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La Rosa de Guadalupe es una telenovela compactada y contada a toda su intensidad en una sola hora; es un programa que emite mensajes positivos, llenos de esperanza y de lucha.

5 curiosidades de La Rosa de Guadalupe