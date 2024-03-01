Lo mejor de La Rosa de Guadalupe está en ViX
Entra a ViX y disfruta de los capítulos de La Rosa De Guadalupe, uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
La Rosa de Guadalupe se ha convertido en un de los programas más queridos de la televisión mexicana y ahora puedes verla, donde quieras, y a la hora que quieras en ViX.
La Rosa de Guadalupe nos muestra historias de amor, desamor, esperanza, lucha e intriga, donde se abordan temas como la prostitución, violencia intrafamiliar, drogadicción, entre muchos más.
Una rosa blanca, aparece en cada capítulo como símbolo de los milagros o las peticiones, que el personaje o protagonista de la historia invocará, siempre ante la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe es una telenovela compactada y contada a toda su intensidad en una sola hora; es un programa que emite mensajes positivos, llenos de esperanza y de lucha.
5 curiosidades de La Rosa de Guadalupe
- Según ha declarado, Carlos Mercado, uno de los creadores de la serie, el origen del 'airecito' en la serie está basado en una experiencia propia ya que dice que sintió ese aire cuando acudió a la basílica de la Virgen de Guadalupe antes que el programa fuera aceptado.
- Entre tantos actores y actrices que han protagonizado y aparecido en episodios de La rosa de Guadalupe están Juan Pablo Gil, Renata Notni, Eleazar Gómez, Violeta Isfel y Jade Fraser, entre mucho otros.
- La serie inició con programas de media hora tres veces a la semana en un horario complicado y poco a poco fue gustando hasta que logró tener un lugar en horario estelar en el que ha permanecido durante muchos años.
- La Rosa de Guadalupe entró en sustitución de Mujer, casos de la vida real, y en un principio la actriz Helena Rojo aparecía al inicio de algunos capítulos para presentarlo, de la misma manera que Silvia Pinal lo hacía con su programa.
- La serie empezó a transmitirse en el 2007 con el final de “Mujer, casos de la vida real”. Desde ese momento ya tiene más de 1200 episodios con más de 2000 actores que han sido parte del elenco
Relacionados: