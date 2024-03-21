¿Quién es Karla Esquivel, la protagonista de Nadie Como Tú?

Gracias a su talento y carisma frente a la pantalla, Karla Esquivel no sólo se ganó a pulso su primer protagónico en Nadie Como Tú sino que también es considerada una de las jóvenes promesas de la actuación y de las telenovelas.

La actriz, nacida el 13 de junio de 1997 en la Ciudad de México, supo desde temprana edad, que en sus venas corría el gusto por el arte dramático lo que la llevo a iniciar su formación como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Pronto su talento se harían notar, y a sus 26 años Karla recibió su primera gran oportunidad, el papel protagónico en Nadie Como Tú, una producción en la que comparte escena con reconocidos actores como Brandon Peniche, Eduardo Santamarina y Elizabeth Álvarez, entre otros.

Proveniente de una familia inmersa en el mundo del arte, Karla Esquivel lleva en sus genes la pasión por la actuación, siendo su abuelo un actor que influyó significativamente en su interés por este universo.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en una variedad de proyectos televisivos, entre los que se destacan Mi camino es amarte (2023), El rey, Vicente Fernández (2022), Vencer el miedo (2020), Doña Flor y sus dos maridos (2019) y su más reciente éxito, Nadie Como Tú (2023

En esta última producción, Karla Esquivel interpreta a Ximena, una joven valiente cuyo sueño es convertirse en una maestra mezcalera. Desafiante y decidida, Ximena se entrega por completo a ayudar a su padrino José María, a quien considera su familia, sin saber que su verdadera identidad está ligada a una de las familias más poderosas de la región.

¿De qué trata Nadie Como Tú, novela protagonizada por Karla Esquivel?

Nadie como tú narra la historia de Ximena, quien todos creían muerta desde su infancia, pero que descubre ser la heredera de una vasta fortuna vinculada a la familia que la maltrató.

En su camino, se cruza con Salvador, heredero de la familia que la crió, y entre ambos surge una conexión especial. Sin embargo, al revelarse la verdadera identidad de Ximena, las familias se ven envueltas en un conflicto mortal que desafía las lealtades y los lazos familiares.