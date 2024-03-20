Nadie Como Tú: Karla Esquivel y Brandon Peniche encabezan el elenco de actores de la nueva telenovela de UNIMÁS

Nadie como Tú está protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

Nadie como Tú llega a UNIMÁS este 25 de marzo a las 4P /3C. Este melodrama nos deleitará con una nueva y cautivadora historia, así que prepara tu agenda y únete de lunes a viernes para sumergirte en una trama llena de emociones, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

PUBLICIDAD

En la nueva y emocionante producción de Nacho Sada, los televidentes serán transportados a un mundo de pasión, intriga y emociones desbordantes, gracias al talento excepcional de un elenco estelar que da vida a los personajes principales.

Karla Esquivel es Ximena Santana / Bianca Madrigal Arreola

Karla Esquivel es Ximena Santana / Bianca Madrigal Arreola en Nadie Como Tú. <br> Imagen TelevisaUnivision



Ximena es una mujer de corazón altruista y carácter fuerte y se embarcará en un viaje de descubrimiento personal mientras lucha por superarse y ayudar a las mujeres de su comunidad que han sufrido maltrato.

Brandon Peniche es Salvador Figueroa

Brandon Peniche es Salvador Figueroa en Nadie Como Tú. <br> Imagen TelevisaUnivision



Salvador es un abogado defensor hijo de José María y Begoña. Atractivo y noble, Salvador se debatirá entre el amor que siente por Ximena y su compromiso matrimonial con Romina, enfrentándose a difíciles decisiones y graves errores.

Iván Arana como Jonás Madrigal

Iván Arana como Jonás Madrigal en Nadie Como Tú. <br> Imagen TelevisaUnivision



Jonás es un hombre codicioso y cruel cuyo que crece creyendo ser hijo de Raimundo y Teresa. Cuando conozca la verdad, cobrará un gran resentimiento no sólo a su madre, sino también a Raimundo. Se enamorará genuinamente de Ximena, pero su rencor y ambición son su perdición.

Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal

Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal en Nadie Como Tú. Imagen TelevisaUnivision



Es un hombre vengativo y rencoroso cuya competitividad lo llevó a destruir amistades. Fue el mejor amigo de José María, no puede perdonar la traición de Teresa y por eso descarga toda su frustración en ella.

Alejandra Barros interpreta a Teresa Torres

Alejandra Barros interpreta a Teresa Torres en Nadie Como Tú. Imagen TelevisaUnivision



Es una mujer vulnerable atormentada por sus errores pasados y los malos tratos de Raimundo. Vive atormentada creyendo que por su culpa falleció su hija Bianca (Ximena). Ha estado enamorada de José María por años. Su hijo Eduardo es su adoración y quien la comprende más.

PUBLICIDAD

Diego Olivera encarnará a José María Figueroa

Diego Olivera encarnará a José María Figueroa en Nadie Como Tú. Imagen TelevisaUnivision.



Es un hombre de gran corazón y clase alta que ama a su familia y ve en Ximena a una hija.

Elizabeth Álvarez será Begoña Toledano

Elizabeth Álvarez será Begoña Toledano en Nadie Como Tú. Imagen TelevisaUnivision



Es una mujer obsesivamente celosa y rencorosa que a pesar de seguir casada con José María, vive separada de él desde hace años.

Irina Baeva dará vida a Romina Ortuño

Irina Baeva dará vida a Romina Ortuño en Nadie Como Tú. Imagen TelevisaUnivision

Novia de Salvador, es una mujer astuta, mentirosa y manipuladora, pero se vende como una buena samaritana. Es hermosa, pero también muy caprichosa y capaz de cualquier infamia con tal de salirse con la suya.