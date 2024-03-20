TV SHOWS
TV SHOWS
nadie como tu
Nadie como tú

Nadie Como Tú: Karla Esquivel y Brandon Peniche encabezan el elenco de actores de la nueva telenovela de UNIMÁS

Nadie como Tú llega a UNIMÁS este 25 de marzo a las 4P /3C. Este melodrama nos deleitará con una nueva y cautivadora historia, así que prepara tu agenda y únete de lunes a viernes para sumergirte en una trama llena de emociones, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Nadie como Tú está protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel.
Nadie como Tú está protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel.
Imagen TelevisaUnivision

Nadie como Tú llega a UNIMÁS este 25 de marzo a las 4P /3C. Este melodrama nos deleitará con una nueva y cautivadora historia, así que prepara tu agenda y únete de lunes a viernes para sumergirte en una trama llena de emociones, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

PUBLICIDAD

En la nueva y emocionante producción de Nacho Sada, los televidentes serán transportados a un mundo de pasión, intriga y emociones desbordantes, gracias al talento excepcional de un elenco estelar que da vida a los personajes principales.

Karla Esquivel es Ximena Santana / Bianca Madrigal Arreola

Karla Esquivel es Ximena Santana / Bianca Madrigal Arreola en Nadie Como Tú. <br>
Karla Esquivel es Ximena Santana / Bianca Madrigal Arreola en Nadie Como Tú. <br>
Imagen TelevisaUnivision


Ximena es una mujer de corazón altruista y carácter fuerte y se embarcará en un viaje de descubrimiento personal mientras lucha por superarse y ayudar a las mujeres de su comunidad que han sufrido maltrato.

Brandon Peniche es Salvador Figueroa

Brandon Peniche es Salvador Figueroa en Nadie Como Tú. <br>
Brandon Peniche es Salvador Figueroa en Nadie Como Tú. <br>
Imagen TelevisaUnivision


Salvador es un abogado defensor hijo de José María y Begoña. Atractivo y noble, Salvador se debatirá entre el amor que siente por Ximena y su compromiso matrimonial con Romina, enfrentándose a difíciles decisiones y graves errores.

Iván Arana como Jonás Madrigal

Iván Arana como Jonás Madrigal en Nadie Como Tú. <br>
Iván Arana como Jonás Madrigal en Nadie Como Tú. <br>
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Nadie como tú

Hugo comete otro cruel crimen
7:54

Hugo comete otro cruel crimen

Nadie Como Tú
Ximena confiesa sentirse atraída por Abel
9:30

Ximena confiesa sentirse atraída por Abel

Nadie Como Tú
Resumen de Nadie Como Tú capítulo 47
8:06

Resumen de Nadie Como Tú capítulo 47

Nadie Como Tú
Resumen de Nadie Como Tú capítulo 20
11:19

Resumen de Nadie Como Tú capítulo 20

Nadie Como Tú
Resumen de Nadie Como Tú capítulo 19
9:19

Resumen de Nadie Como Tú capítulo 19

Nadie Como Tú
Salvador rompe su noviazgo con Romina
8:03

Salvador rompe su noviazgo con Romina

Nadie Como Tú
Resumen de Nadie Como Tú capítulo 9
10:04

Resumen de Nadie Como Tú capítulo 9

Nadie Como Tú
Resumen de Nadie Como Tú capítulo 8
10:06

Resumen de Nadie Como Tú capítulo 8

Nadie Como Tú
Disfruta el gran estreno de Nadie Como Tú, con Brandon Peniche y Karla Esquivel, esta tarde por UNIMÁS
2 mins

Disfruta el gran estreno de Nadie Como Tú, con Brandon Peniche y Karla Esquivel, esta tarde por UNIMÁS

Nadie Como Tú
Brandon Peniche y Karla Esquivel responden a las preguntas "para enamorar" | Nadie Como Tú
4:08

Brandon Peniche y Karla Esquivel responden a las preguntas "para enamorar" | Nadie Como Tú

Nadie Como Tú


Jonás es un hombre codicioso y cruel cuyo que crece creyendo ser hijo de Raimundo y Teresa. Cuando conozca la verdad, cobrará un gran resentimiento no sólo a su madre, sino también a Raimundo. Se enamorará genuinamente de Ximena, pero su rencor y ambición son su perdición.

Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal

Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal en Nadie Como Tú.
Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal en Nadie Como Tú.
Imagen TelevisaUnivision


Es un hombre vengativo y rencoroso cuya competitividad lo llevó a destruir amistades. Fue el mejor amigo de José María, no puede perdonar la traición de Teresa y por eso descarga toda su frustración en ella.

Alejandra Barros interpreta a Teresa Torres

Alejandra Barros interpreta a Teresa Torres en Nadie Como Tú.
Alejandra Barros interpreta a Teresa Torres en Nadie Como Tú.
Imagen TelevisaUnivision


Es una mujer vulnerable atormentada por sus errores pasados y los malos tratos de Raimundo. Vive atormentada creyendo que por su culpa falleció su hija Bianca (Ximena). Ha estado enamorada de José María por años. Su hijo Eduardo es su adoración y quien la comprende más.

PUBLICIDAD

Diego Olivera encarnará a José María Figueroa

Diego Olivera encarnará a José María Figueroa en Nadie Como Tú.
Diego Olivera encarnará a José María Figueroa en Nadie Como Tú.
Imagen TelevisaUnivision.


Es un hombre de gran corazón y clase alta que ama a su familia y ve en Ximena a una hija.

Elizabeth Álvarez será Begoña Toledano

Elizabeth Álvarez será Begoña Toledano en Nadie Como Tú.
Elizabeth Álvarez será Begoña Toledano en Nadie Como Tú.
Imagen TelevisaUnivision


Es una mujer obsesivamente celosa y rencorosa que a pesar de seguir casada con José María, vive separada de él desde hace años.

Irina Baeva dará vida a Romina Ortuño

Irina Baeva dará vida a Romina Ortuño en Nadie Como Tú.
Irina Baeva dará vida a Romina Ortuño en Nadie Como Tú.
Imagen TelevisaUnivision

Novia de Salvador, es una mujer astuta, mentirosa y manipuladora, pero se vende como una buena samaritana. Es hermosa, pero también muy caprichosa y capaz de cualquier infamia con tal de salirse con la suya.


Con un elenco tan talentoso y una trama tan intrigante, "Nadie como Tú" promete ser una historia inolvidable llena de pasión, secretos y giros inesperados. No te pierdas el estreno el 25 de marzo a las 4P/3C, solo por UNIMÁS.

Relacionados:
Nadie como túKarla EsquivelBrandon PenicheAlejandra BarrosDiego OliveraElizabeth Álvarez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD