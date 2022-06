Marcus Ornellas en Mujer de Nadie: el actor da vida a Fernando, conoce cómo es su personaje

En 2009 participó en el reality show 'Me quiero enamorar' donde resultó ganador. Al año siguiente debutó en las telenovelas en el proyecto 'Dos hogares', protagonizado por Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri. En la misma plática con la periodista Mara Patricia, el actor comento: "Muchas gracias al señor Emilio Larrosa por la oportunidad que me dio. Eso me ayudó muchísimo a crecer, a aprender y a entender muchas cosas de las cuales yo estaba estudiando".