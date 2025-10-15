Oscar vive resentido contra las mujeres: Conoce al personaje de Gabriel Soto en ‘Monteverde’

‘Monteverde’, la exitosa telenovela de Lucero Suárez, está a punto de estrenarse por Univision y aquí te contamos un poco del personaje que interpreta Gabriel Soto en el melodrama.

Gabriel Soto es ‘Oscar’ en Monteverde

Oscar es un hombre atractivo y fuerte acostumbrado a trabajar en el campo y montar a caballo. La traición y el abandono de su exmujer le provoca un dolor profundo y resentimiento hacia el género femenino cuando su hijo Franco aún era un niño.

Esta situación dejó a Oscar con la responsabilidad de criar solo a su hijo y a adoptar una postura autoritaria y a la defensiva con la gente que lo rodea.

A pesar de ser adinerado, culto y trabajador, Oscar es un hombre emocionalmente aislado, negado a cualquier tipo de vínculo afectivo con las mujeres.

La llegada de la hermana Celeste (en realidad Carolina), una mujer que no se deja intimidar por su carácter representa para Oscar un desafío y un conflicto interno.

Al principio, su rechazo hacia ella y las demás mujeres del pueblo es instintivo y agresivo, pues amenazan su visión rígida del mundo. Sin embargo, Carolina, con su carácter amable y comprensivo, poco a poco logra que él confronte sus emociones reprimidas y le permite explorar su lado más sensible.



La evolución de su relación con Carolina lo llevan a cuestionar sus creencias y a abrirse de nuevo al amor. Oscar jamás pensó en volver a enamorarse y mucho menos de una monja.