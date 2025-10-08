¡Monteverde llega a Univision! Te contamos todo sobre esta divertida telenovela

La telenovela Monteverde nos sumerge en una historia de amor, secretos y segundas oportunidades ambientada en un pintoresco pueblo mexicano y ahora llegará a Estados Unidos este próximo 3 de noviembre en sustitución de 'Amanecer'.

La trama gira en torno a Carolina Robles, una mujer fuerte, inteligente y de gran corazón que se ve obligada a huir junto a su hijo tras ser acusada injustamente de fraude. Su vida da un giro inesperado cuando, para escapar de la justicia y proteger a su familia, decide asumir la identidad de su hermana gemela, Celeste, una monja que vive en el remoto pueblo de Monteverde.

Lo que Carolina no imagina es que este lugar será el escenario de un nuevo comienzo… y también de un amor tan intenso como peligroso.

El pueblo donde todo puede pasar

Monteverde es un sitio apartado y peculiar: un pueblo donde casi todos los habitantes son hombres, y que intenta renacer gracias a un proyecto llamado Operación Génesis, una iniciativa que busca atraer mujeres dispuestas a reconstruir sus vidas allí.

Sin embargo, la llegada de Carolina, bajo la identidad de su hermana, alterará el equilibrio del lugar y despertará secretos que muchos creían enterrados.

Allí conoce a Óscar León (interpretado por Gabriel Soto), un hombre noble, trabajador y marcado por una profunda desconfianza hacia el amor. La relación entre ambos nace del enfrentamiento, pero poco a poco se transforma en un sentimiento que desafía el pasado y las mentiras que los separan.

Un elenco de lujo

Monteverde reúne a un elenco talentoso encabezado por África Zavala, quien sorprende al interpretar a dos personajes muy distintos: Carolina y Celeste, hermanas gemelas con vidas opuestas.

A ella se suma Gabriel Soto, quien da vida a Óscar, el hombre que pondrá a prueba su corazón.

El elenco se completa con grandes figuras como: Cynthia Klitbo, Arturo Carmona, Ana Patricia Rojo, Alejandro Ibarra, Mario Morán, Fernanda Urdapilleta, Óscar Bonfiglio, Nora Salinas, entre otros.

La telenovela es una producción de Lucero Suárez, reconocida por crear historias entrañables que mezclan humor, amor y emoción.

Bajo su sello, Monteverde mantiene el estilo clásico de las telenovelas románticas, pero con una narrativa moderna que destaca el crecimiento personal y la fortaleza femenina