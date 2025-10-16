Conoce a todo el elenco de 'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez

'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez que conquistó México, ahora lo hará en Estados Unidos con su gran estreno este 3 de noviembre a las 10P/9C

PUBLICIDAD

Lucero Suárez produce esta historia que cuenta con un elenco de primer nivel y aquí te contamos todo

¿Quiénes conforman el elenco de 'Monteverde'?

Estos son los actores confirmados para formar parte de este melodrama:

África Zavala

Gabriel Soto

Alejandro Ibarra

Rodrigo Ríos

Mario Morán

Óscar Bonfiglio

Christian Ramos

Archie Balardi

Claudia Acosta

Ara Saldivar

Manuel Riguezza

Cynthia Klitbo

Ana Karen Parra

Aldo Guerra

Ximena Martínez

Ana Patricia Rojo

Eduardo Marbán

Marcelo Córdoba

Carlos Gatica

Fernanda Urdapilleta

Paulette Hernández

Arturo Carmona

Juan Pablo Velasco

Fernanda Bernal

Marcela Guzmán

Silvia Valdez

María Alicia Delgado

Magdalena Trujillo