TV SHOWS
TV SHOWS
monteverde
monteverde

Conoce a todo el elenco de 'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez

Descubre quiénes conforman el elenco de 'Monteverde', la telenovela que se estrenará el 3 de noviembre en Univision

Univision picture
Por:Univision

'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez que conquistó México, ahora lo hará en Estados Unidos con su gran estreno este 3 de noviembre a las 10P/9C

PUBLICIDAD

Más sobre Monteverde

Oscar vive resentido contra las mujeres: Conoce al personaje de Gabriel Soto en ‘Monteverde’
1 mins

Oscar vive resentido contra las mujeres: Conoce al personaje de Gabriel Soto en ‘Monteverde’

Monteverde
¡Monteverde llega a Univision! Te contamos todo sobre esta divertida telenovela
2 mins

¡Monteverde llega a Univision! Te contamos todo sobre esta divertida telenovela

Monteverde

Lucero Suárez produce esta historia que cuenta con un elenco de primer nivel y aquí te contamos todo

¿Quiénes conforman el elenco de 'Monteverde'?

Estos son los actores confirmados para formar parte de este melodrama:

África Zavala
Gabriel Soto
Alejandro Ibarra
Rodrigo Ríos
Mario Morán
Óscar Bonfiglio
Christian Ramos
Archie Balardi
Claudia Acosta
Ara Saldivar
Manuel Riguezza
Cynthia Klitbo
Ana Karen Parra
Aldo Guerra
Ximena Martínez
Ana Patricia Rojo
Eduardo Marbán
Marcelo Córdoba
Carlos Gatica
Fernanda Urdapilleta
Paulette Hernández
Arturo Carmona
Juan Pablo Velasco
Fernanda Bernal
Marcela Guzmán
Silvia Valdez
María Alicia Delgado
Magdalena Trujillo

Muy pronto les contaremos más detalles de esta gran producción. Checa más noticiás de 'Monteverde' y otras telenovelas en el sitio de Univision.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD