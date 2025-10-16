Conoce a todo el elenco de 'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez
Descubre quiénes conforman el elenco de 'Monteverde', la telenovela que se estrenará el 3 de noviembre en Univision
'Monteverde', la nueva telenovela de Lucero Suárez que conquistó México, ahora lo hará en Estados Unidos con su gran estreno este 3 de noviembre a las 10P/9C
Lucero Suárez produce esta historia que cuenta con un elenco de primer nivel y aquí te contamos todo
¿Quiénes conforman el elenco de 'Monteverde'?
Estos son los actores confirmados para formar parte de este melodrama:
África Zavala
Gabriel Soto
Alejandro Ibarra
Rodrigo Ríos
Mario Morán
Óscar Bonfiglio
Christian Ramos
Archie Balardi
Claudia Acosta
Ara Saldivar
Manuel Riguezza
Cynthia Klitbo
Ana Karen Parra
Aldo Guerra
Ximena Martínez
Ana Patricia Rojo
Eduardo Marbán
Marcelo Córdoba
Carlos Gatica
Fernanda Urdapilleta
Paulette Hernández
Arturo Carmona
Juan Pablo Velasco
Fernanda Bernal
Marcela Guzmán
Silvia Valdez
María Alicia Delgado
Magdalena Trujillo
Muy pronto les contaremos más detalles de esta gran producción. Checa más noticiás de 'Monteverde' y otras telenovelas en el sitio de Univision.