África Zavala impacta con doble personaje en ‘Monteverde’: ¡Conócelos!

África Zavala, tras conquistar a la audiencia como villana en ‘Papás por Conveniencia’, vuelve a las telenovelas ahora como protagonista de ‘Monteverde’, una producción de Lucero Suárez en la que sorprenderá con doble personaje.

En esta historia, la actriz da vida a la hermana Celestre y a su gemela Carolina, dos mujeres con diferente personalidad que te impactarán y aquí te contamos un poco de cada una de ellas para que las vayas conociendo.

¿Quién es la hermana Celeste de ‘Monteverde’?

La hermana Celeste es una mujer de fe inquebrantable, profundamente dedicada a su vocación religiosa y a los principios de bondad, sacrificio y verdad que esta le inculca. Su vida como monja ha sido marcada por la entrega de las demás y la devoción, pero el amor por su hermana Carolina es un lazo que trasciende incluso su compromiso religioso.

África Zavala es la hermana Celeste en 'Monteverde'



Para Celeste, la familia representa su paz espiritual con tal de proteger a su hermana y a su sobrino Andrés. Esta decisión refleja su capacidad de compasión y su valentía, pues sabe que se enfrenta a un conflicto moral y a la posibilidad de castigo dentro del convento.

A pesar de su fortaleza emocional y su disposición a ayudar, Celeste se ve atormentada por el peso de la mentira.

¿Quién es Carolina en 'Monteverde'?

Mujer atractiva, carismática y divertida. Madre de Andrés y esposa de Carlos Rojas. Carolina vive un dolor profundo y una sensación de traición cuando descubre que su esposo Carlos la involucra en un fraude. Esto provoca que su mundo seguro se desmorone y de un día a otro huye con su hijo Andrés, gracias a la ayuda de Juanita, la nana de su hijo quien decide acompañarla y ocultarse de las autoridades.

Carolina adopta la identidad de su hermana gemela Celeste, que es monja, cuando arriba a Monteverde, donde habita su hermana y junto con el padre Gabriel tienen a su cargo la llamada Operación Génesis, que consiste en llevar mujeres para fomentar el amor y repoblar Monteverde.

África Zavala es Carolina en 'Monteverde'

Cuando Carolina adopta la identidad de Celeste se le da la oportunidad de convertirse en la profesora de Moisés, el pequeño hijo de Oscar León. La relación con Oscar representa un conflicto interno para Carolina, pues empieza a sentir una fuerte atracción hacia él.

Este eventual enamoramiento se ve obstaculizado por su rol falso como monja.

Cada una de ellas te conquistará y te sorprenderá por la diferente personalidad que tiene cada una y que la actriz ha sabido diferenciar con éxito.