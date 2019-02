Nuevo reinado: Clarissa Molina se corona en Mira Quién Baila All Stars

Tres años después de que se coronara como reina de Nuestra Belleza Latina VIP, Clarissa Molina regresó a los reality shows de Univision con todo. Una vez más se convirtió en ganadora, pero en esta ocasión su carisma no la llevó a ganar el primer lugar, fue su habilidad para moverse en la pista lo que la colocó por encima de los otros siete competidores, que durante seis semanas se enfrentaron con increíbles coreografías.

Luego de contender en la aplicación Univision Conecta, l as votaciones dejaron a los finalistas muy cerca uno del otro. El tercer finalista, Pedro Moreno, alcanzó 20%; el segundo, El Dasa, logró 23% de las votaciones. Las primeras tuvieron solo tres por ciento de diferencia: Amara 'La Negra' obtuvo 27% y la ganadora de esta edición, Clarissa Molina, logró 30%.

La segunda en pasar fue Clarissa Molina, ella eligió 'Machika', coreografía con la que Pedro Moreno se desprendió de su camiseta cuando le tocó interpretarla; aquella vez en que también dejó a Yuri con los ojos abiertos de par en par. Entonces la participante se dio cuenta de que no se estaba enfrentando a Pedro sino a Oksana.



El siguiente en bailar fue Pedro, el también escogió un tema de la gala de música de series y películas. Junto con Oksana realizó la coreografía de 'He is a pirate', el paso doble que originalmente le tocó a Chyno Miranda. La última en tocar el escenario fue Amara 'La Negra'. Como buena dominicana, no iba a perder la oportunidad de bailar un merengue, por eso quiso retar a Clarissa Molina, quien en la cuarta gala danzó al ritmo del merengue 'El farolito'.