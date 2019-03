Mela La Melaza encuentra a su media naranja en Me Caigo de Risa

No podíamos creerlo. Parecía que veíamos doble, pero no. Las cejas pobladas, el lunar en la mejilla y un chimuelo. ¿Mela había encontrado al amor de su vida? En ese momento no lo sabíamos. Lo único cierto era que estaban juntos y celebrarían un aniversario más. El hombre era en realidad Ricardo Fastlicht, listo para participar en el 'Escenario inclinado', al que también se subieron Mela La Melaza, Carlitos, Yurem y Fernando en el tercer capítulo de Me Caigo de Risa, que contó con un par de invitados de lujo: Claudia Álvarez y Pablo "La Torre de Jalisco" Ramírez.