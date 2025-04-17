Penta Zero Miedo cumplirá uno de sus más grandes sueños al luchar por un título en Wrestlemania 41, el evento más grande que tiene la WWE en el año.

En ese sentido, aprovechamos la visita de Penta a TUDN para preguntarle que, si algún día Wrestlemania se llevara a cabo, dónde le gustaría que se celebrara.

PUBLICIDAD

“Que fuera en el Estadio Azteca”, respondió rápidamente Penta para después revelar quién sería su rival soñado.

“Mi hermano (Rey Fénix) en una lucha de apuestas o una leyenda como John Cena, CM Punk, Roman Reigns o Rey Mysterio”, agregó el Zero Miedo.

Penta también nos reveló contra qué luchador le gustaría perder su máscara si algún día pasara y aseguró que su hermano, Rey Fénix, es el mejor luchador del mundo.

¿Wrestlemania en México? Esto es lo que se sabe

Por el momento no hay planes de la WWE de realizar un Wrestlemania en tierras mexicanas, sin embargo, sí hay intenciones de hacer un PLE (Premium Live Event).

De cara a Wrestlemania 41, donde Penta luchará ante Bron Breakker, Dominik Mysterio y Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental, Triple H confirmó que México está en los planes de la WWE para el 2026.

De hecho, este año se especuló que se llevaría a cabo Backlash, el evento posterior a Wrestlemania, en la Ciudad de México, pero se desmintió meses más tarde al hacerse oficial que el evento se celebrará en St. Louis, Missouri.