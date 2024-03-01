Los Diablos Rojos del México fichan a Robinson Canó

Robinson Canó, la estrella dominicana del beisbol, fue fichado por los Diablos Rojos del México.

“La leyenda llegó a la capital del béisbol, bateador impecable, defensor incansable. Este jugador no necesita presentación. Bienvenido a tu nuevo hogar, Robinson Canó”, anunció en Twitter la cuenta del equipo.

PUBLICIDAD

Canó viene de jugar la temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales, además de participar con su representativo en la Serie del Caribe.

La amplia experiencia de Canó incluye franelas como la de los New York Yankees, los Seattle Mariners, los Mets, los San Diego Padres y los Atlanta Braves.

Canó fue parte de los Yankees que brillaron en la MLB con hombres como Derek Jeter, Alex Rodríguez, Hideki Matsui, Jorge Posada, Mariano Rivera, Andy Pettite

Los Diablos Rojos del México lucen fuertes para la temporada 2024 y buscan su titulo 17 de su historia.