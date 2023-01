La Madrastra llegó a su gran final por Univision: Marcia recuperó la vida que le arrebataron

El exsocio de Esteban narró que por tratar de ocultar sus fraudes en la empresa, él y Donato asesinaron a Nicolás y que aprovecharon la presencia de Marcia para ocultar su crimen y culparla. Cansado de vivir con remordimiento, Bruno se dijo arrepentido de sus actos: "La culpa me estaba carcomiento por dentro, de verdad que todos estos años fueron un infierno. Y a ti Marcia, no me alcanza la vida para pedirte perdón".