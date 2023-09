Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 21 (inicia el 5to ciclo)

En la cocina, Gomita y Silverio tuvieron un conflicto por las labores en la cocina, incluso ella señaló que su compañero no sabe trabajar en equipo. El chef Stovel, testigo de la riña, le pidió que se lo diga en la cara y ella lo hizo. A su compañero no le tocó más que hacer caso a la sugerencia, aunque no lo hizo de buena forma. Más tarde, Gomita se quejó con Ligia y Fer de que Silverio quiere hacer todo solo y no se deja ayudar.