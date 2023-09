Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 20 (cuarta eliminación)

Ligia se acercó a Silverio para reprocharle que no le dijo que cambiaron de Martha por Chevo, pero él le respondió que no tiene por qué decírselo. Ella respondió que es horrible empezar a enamorarse y que te jueguen chueco y que ella siempre le contó todos sus movimientos. Silverio señaló además que a Ligia le molesta que las cosas no salgan como ella quiere y que siempre le dijo iba a ser así.