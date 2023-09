Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 19 (Desafío por la Inmunidad del 4to ciclo)

Pee Wee le preguntó a Gomita por quién iban a votar y ella contestó que con Martha van a votar por quien quieran, porque eso es lo que hace su bando. Le contó que Ligia no la dejó votar por él en la Casilla de salvación porque tenían que salvar a Chevo, y recordó que al final Fer votó por lo que quiso, razón por la cual le gustaría que él vaya a la H. El ex Kumbia Kings declaró que entiende que las estrategias son importantes porque si no estás en un bando hay más posibilidades de que te voten.