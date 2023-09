Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 18 (Manola se aleja de 'la mafia')

Silverio le reclamó que mientras estaba el Burro ni lo miraba y que partir de que se fue, empezó a prestarle atención, por lo que si él se tomaba eso a pecho eso, se iba a quedar sola, además, le reveló que no la mandaron a la H, porque él no quiso votar por ella. Agregó que ambos están jugando y que él tiene tres hijos a los que si no paga pensiones, no los puede ver. Ella le dijo que no la use para su juego, pero él le preguntó si ella no lo usaba. Ligia le dijo que no y él volvió a insistir en que podría haberla dejado sola. Le reveló que Pee Wee la iba a votar por como trata a la gente y que se fije en lo que hacía cuando estaba con el Burro. Ligia se puso a llorar y le reclamó que él también está en su contra.