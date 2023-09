Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 13 (el pleito de Ligia y Natália)

En el comedor, Gomita y Colate trataron de subirle el ánimo a Natalia, le pidieron que no tire la toalla. Chevo le recordó que los más importante no es si gana la H o el reality, sino usar la experiencia para que le deje una enseñanza. Natalia respondió que a algunos no les va a servir el programa, porque que los va a hacer quedar mal frente a los espectadores. Colate afirmó que todo está controlado por una persona y que no le gusta la manipulación.