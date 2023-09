Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 11 (inicia el tercer ciclo)

La siguiente fue Ligia y lo hizo por Manola para no perjudicar a Silverio y no traicionar a su bando, Manola dijo que estaba bien porque entiende que le gusta Silverio. Martha fue la siguiente en votar por Silverio, lo hizo por su equipo, aunque no sabe si va a seguir perteneciendo. La siguiente en votar fue Manola por Ligia.