Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 10 (segunda eliminación)

En la cabaña, Burro le preguntó a Ligia por qué estaba tan distante y ya no tenían complicidad, además de confesarle que está molesto porque percibe que se dejó envenenar por Silverio. Ligia le dijo que confía muy poco en ella y que tiene que diferenciar las cosas, su amistad con Silverio no significa que lo vaya a traicionar. Además, le pidió que no le dijera nada a Chevo ni a Tello, porque le puede traer problemas.