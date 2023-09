Hotel VIP UNIMÁS: Christian Estrada asegura que su ex le faltó el respeto a su mamá

“Si no me ponía los pantalones y lo hacía, quizás otras chicas sufrirían lo mismo que yo, y tanto fue que salieron las anteriores (novias) a hablar, que habían callado. Para mí es muy importante hablar, no permitir ciertas injusticias, y hacer que otras mujeres se vean y digan 'si ella pudo hablar está bien, yo también puedo', que no definan su vida por un tema así, porque un hombre te quiso matar a golpes. Me pasó y no me vuelve a pasar”.