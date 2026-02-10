Hermanas, Un Amor Compartido Hermanas, Un Amor Compartido: Todo lo que debes saber de la nueva telenovela de Univision La nueva telenovela producida por Silvia Cano llega con un elenco estelar y una historia intensa sobre familia, secretos y amor compartido

Hermanas, Un Amor Compartido Imagen TelevisaUnivision

Hermanas, un amor compartido es la nueva producción de Silvia Cano para TelevisaUnivision, que promete emocionar al público con una trama dramática, personajes complejos y un conflicto familiar que desafía los lazos de sangre.

¿De qué trata Hermanas, un amor compartido?

Hermanas, un amor compartido gira en torno a Rebeca y Mónica Olmos, dos hermanas que desde niñas compartieron un vínculo muy fuerte, pero cuyas vidas cambian radicalmente por un secreto doloroso del pasado.

La historia inicia cuando Rebeca, tras un error de juventud que la lleva a prisión, decide dejar a su hija recién nacida Aura para protegerla. Mónica, movida por amor y responsabilidad, adopta a Aura y la cría como propia. Años después, Rebeca, liberada y con remordimiento, regresa con la firme intención de recuperar a su hija, desencadenando una lucha emocional entre hermanas por el afecto y derechos sobre Aura.

La telenovela reúne a figuras reconocidas del drama, encabezadas por:

- Danna García

- Adriana Louvier

- Osvaldo Benavides

- Juan Martín Jáuregui

El elenco se complementa con interpretaciones de Michelle Pellicer, Guillermo García Cantú, Eugenia Cauduro, Jesús Ochoa, Juan Carlos Barreto, Sebastián Poza, Margarita Magaña, Zaide Silvia Gutiérrez y más rostros que aportan profundidad al drama familiar.

Con un guion que entrelaza emociones intensas con situaciones dramáticas del día a día, esta historia se perfila como una apuesta sólida para los amantes del melodrama clásico.

¿Cuándo y dónde verla por Univision?

Hermanas, un amor compartido se estrena el 17 de marzo de 2026 por Univision a las 10P/9C prometiendo convertirse en uno de los telenovelas más comentados de la temporada.