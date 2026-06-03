Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Qué sucederá hoy 3 de junio en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’? Disfruta de la competencia que 'Guerreros Mundiales' trae hoy para ti: Aquí te contamos todo

Video Las COBRAS arrasan en el AGUA y dejan HUNDIDOS a los LEONES

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ arrancó este martes presentando a todos los integrantes de las Cobras y los Leones y demostrando que cada uno de ellos está listo para demostrar su poder en los retos.

Tras un primer capítulo exitoso, el reality continúa este miércoles 3 de junio con un programa que estamos seguros te atrapará.

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¿Qué verás este 3 de junio en ‘Guerreros Mundiales’?

Lambda García y Cynthia Urías, quienes conducen ‘Guerreros Mundiales’, son los encargados de elegir a los guerreros que competirán en cada uno de los retos de la producción.

Esta noche, las Cobras y los Leones se enfrentarán a tres rondas compuestas por tres retos cada una; los equipos deberán ganar dos de tres para obtener puntos y, además, poder tirar los dados que les otorguen puntos para sumar al marcador.

Video “A llorar”: Aparece la primera pelea en Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales

¿Cómo va el marcador de ‘Guerreros Mundiales’?

Tras un reñido primer episodio, el marcador va hasta el momento:

Cobras: 1050 puntos

Leones: 950 puntos

Este 3 de junio sumarán más para así obtener el mayor número de puntos con el fin de saber este próximo 7 de junio quién ganó la primera semana de ‘Guerreros Mundiales’.

Recuerda que antes y después de cada emisión, Nicola Porcella y Gina Holguín conducen un preshow y un postshow donde responderán las preguntas de los usuarios y destapará secretos de los retos que verás en el programa.

Sigue todo lo que pasa en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality show y no te lo pierdas de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS y los domingos podrás ver la eliminación por Univision.

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