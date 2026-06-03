¿Qué sucederá hoy 3 de junio en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?
Disfruta de la competencia que 'Guerreros Mundiales' trae hoy para ti: Aquí te contamos todo
‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ arrancó este martes presentando a todos los integrantes de las Cobras y los Leones y demostrando que cada uno de ellos está listo para demostrar su poder en los retos.
Tras un primer capítulo exitoso, el reality continúa este miércoles 3 de junio con un programa que estamos seguros te atrapará.
¿Qué verás este 3 de junio en ‘Guerreros Mundiales’?
Lambda García y Cynthia Urías, quienes conducen ‘Guerreros Mundiales’, son los encargados de elegir a los guerreros que competirán en cada uno de los retos de la producción.
Esta noche, las Cobras y los Leones se enfrentarán a tres rondas compuestas por tres retos cada una; los equipos deberán ganar dos de tres para obtener puntos y, además, poder tirar los dados que les otorguen puntos para sumar al marcador.
¿Cómo va el marcador de ‘Guerreros Mundiales’?
Tras un reñido primer episodio, el marcador va hasta el momento:
Cobras: 1050 puntos
Leones: 950 puntos
Este 3 de junio sumarán más para así obtener el mayor número de puntos con el fin de saber este próximo 7 de junio quién ganó la primera semana de ‘Guerreros Mundiales’.
Recuerda que antes y después de cada emisión, Nicola Porcella y Gina Holguín conducen un preshow y un postshow donde responderán las preguntas de los usuarios y destapará secretos de los retos que verás en el programa.
Sigue todo lo que pasa en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality show y no te lo pierdas de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS y los domingos podrás ver la eliminación por Univision.
Disfruta también EN VIVO el programa por ViX Estados Unidos.