Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Los Leones van dominando ‘Garra vs Veneno’ y así va la tabla de rendimiento de los guerreros Los Leones y las Cobras lo dieron todo en la segunda emisión de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Video La MONSTRUOSA fuerza de Nano moviendo una camioneta dejó a todos impactados

Los Leones y las Cobras, los equipos que conforman ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’, han demostrado en tan solo dos días de competencia la fuerza y el poder que tienen en los retos de cada programa.

Pero los 26 integrantes se encuentran en el ojo de un juez que lo ve y lo analiza todo: el público. En esta segunda emisión, el programa arrancó con los conductores anunciando que hubo un reclamo en redes sociales: Frida no pasó los pesos del reto del primer capítulo como debía ser.

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Las Cobras rechazaron la acusación, pero el coach Memo Corral se presentó en el escenario para corroborar, con pruebas, la ‘trampa’ de la guerrera y así eliminar los puntos que habían conseguido en esa prueba.

Video Las Cobras son SANCIONADAS por haber realizado TRAMPA en la prueba

Esto desató que durante todo el programa tanto los Leones como las Cobras estuvieran solicitando la revisión cuando descubrieran alguna mala jugada de sus competidores.

Tras varios retos que pusieron a prueba a las Cobras y a los Leones durante toda la emisión, el marcador quedó de la siguiente manera:

- Leones: 2000 puntos

- Cobras: 1900 puntos

¿Cómo va la tabla de rendimiento?

Cynthia Urías y Lambda García, conductores oficiales del reality, presentaron la tabla de rendimiento de los 26 guerreros pues, de acuerdo con la producción, los que tengan menor desempeño quedarán condenados en la zona de extinción y esto podría llevarlos a la eliminación.

Asi va la tabla de rendimiento de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

El domingo, cuando se anuncien a los guerreros que entran a la zona de extinción, será el público quien decida con su voto a su guerrero favorito para salvarlo y que continúe en la contienda.

Para ello debes entras al SITIO OFICIAL de la VOTACIÓN para emitir tu voto al guerrero favorito.

Sigue disfrutando de todo lo que sucede en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality.