¡Los Leones pierden puntos por tremendas palabras de una guerrera en ‘‘Garra vs Veneno’!
Por culpa de Camila, los Leones sufren una sanción al inicio de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
Lambda García y Cynthia Urías arrancaran la emisión de este miércoles 3 de junio de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' revelando que Camila, integrante de los Leones, dijo algunas groserías en vivo empujada por Nano.
Es algo que no vamos a poder permitir por aquí. No solamente tienen que tener fortaleza física, también deben tener inteligencia emocional, que es igual de importanteLambda García
De acuerdo con los conductores, esto va a tener consecuencias: ¡Los Leones pierden 100 puntos! Además, llamaron a Camila para opinar al respecto.
“Lo siento y lo puedo repetir una vez más: Lo siento por mi lenguaje, por mi manera de proceder, creo que no nos tiene que ganar ni la adrenalina ni el enojo ni la ira”.
Camila también pidió disculpas a los Leones por lo sucedido y por la pérdida de puntos pues todos están poniendo mucho esfuerzo en las competencias.
Lambda y Cynthia explicaron que esta baja de puntos y errores en los guerreros podría tener consecuencias para el domingo y aseguraron que este 7 de junio, que arranca en Univision, no habrá eliminados, sino condenados y estos entrarán a la votación para que el público elija a quién quiere salvar de la contienda.
Para votar, lo único que tendrás que hacer es entrar al sitio oficial de la votación el domingo a la hora que se abra la dinámica y emitir tu voto.
Sigue ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ por el sitio oficial del reality extremo.