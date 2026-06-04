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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¡Los Leones pierden puntos por tremendas palabras de una guerrera en ‘‘Garra vs Veneno’!

Por culpa de Camila, los Leones sufren una sanción al inicio de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

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Por:Univision
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Video Camila ESTALLA e INSULTA a las Cobras por sus acusaciones

Lambda García y Cynthia Urías arrancaran la emisión de este miércoles 3 de junio de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' revelando que Camila, integrante de los Leones, dijo algunas groserías en vivo empujada por Nano.

Es algo que no vamos a poder permitir por aquí. No solamente tienen que tener fortaleza física, también deben tener inteligencia emocional, que es igual de importante
Lambda García
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De acuerdo con los conductores, esto va a tener consecuencias: ¡Los Leones pierden 100 puntos! Además, llamaron a Camila para opinar al respecto.

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“Lo siento y lo puedo repetir una vez más: Lo siento por mi lenguaje, por mi manera de proceder, creo que no nos tiene que ganar ni la adrenalina ni el enojo ni la ira”.

Camila también pidió disculpas a los Leones por lo sucedido y por la pérdida de puntos pues todos están poniendo mucho esfuerzo en las competencias.

Lambda y Cynthia explicaron que esta baja de puntos y errores en los guerreros podría tener consecuencias para el domingo y aseguraron que este 7 de junio, que arranca en Univision, no habrá eliminados, sino condenados y estos entrarán a la votación para que el público elija a quién quiere salvar de la contienda.

Al perder 100 puntos, los Leones quedaron al inicio del programa empatados con las Cobras
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Imagen TelevisaUnivision

Para votar, lo único que tendrás que hacer es entrar al sitio oficial de la votación el domingo a la hora que se abra la dinámica y emitir tu voto.

Sigue ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ por el sitio oficial del reality extremo.

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