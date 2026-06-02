Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Las Cobras ganan en el gran estreno de 'Guerreros Mundiales': Te contamos todo lo que pasó ¿Qué pasó hoy 2 de junio en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’? Aquí te damos todos los detalles

Video “A llorar”: Aparece la primera pelea en Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales

El primer programa de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ inició con pleitazo entre los Leones y las Cobras luego de que en el segundo reto de la noche el capitán del primer equipo acusó de no seguir las reglas a los integrantes del segundo.

Pero los jueces revisaron la competencia a detalle y los Cobras resultaron victoriosos en esa competencia. Curiosamente, fue Cynthia Urías, conductora del programa, quien tuvo que interponerse para evitar los golpes.

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¿Qué pasó hoy 2 de junio en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Algunos de los retos que tuvieron que enfrentar los guerreros fueron:

Precisión escalonada

No te ahogues ratón

Dime más

Retos de altura

Enfrentamientos de fuerza

Peleas en la alberca

Escaleta de barriles

De acuerdo con Lambda García, en esta primera emisión se llevaron a cabo 3 rondas, de las cuales cada grupo debe ganar 2 de tres para obtener puntos.

En la primera ronda fueron los Leones quienes resultaron vencedores.

Cynthia Urías Imagen TelevisaUnivision

Además de que los guerreros se enfrentaban en el escenario, Lambda García y Cynthia Urías hacían lo suyo pues cada uno apoya a un equipo. Mientras Lambda es todo un Cobra, Cynthia es fan de los Leones.

En el juego ‘Dime más’, Cynthia descubrió la trampa de la Leona Lilián y los Cobra exigieron tirar el dado para ganar más puntos. La conductora decidió volver a iniciar el juego para empezar de cero y olvidar el error.

Lamentablemente para los Cobra, perdieron la contienda y el punto fue para los Leones en este reto.

¡Las Guerreras enfrentan las alturas!

La emisión de ‘Garra vs Veneno’ contó con el primer reto de altura de la temporada, en donde 4 guerreras tienen que colgarse de una grúa, todas protegidas, y aguantar lo más que puedan. Arantza fue la primera en caer, seguida de Paola y Kerly.

Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Es Carmen la Leona que más aguantó en la contienda demostrando su capacidad y su aguante pues resistió 3 minutos en la grúa.

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Al final del programa, cuarto hombres ahora enfrentaron el duelo de alturas: Mamba, Farid, Perfecto y José fueron los encargados de vivir la experiencia y ver si ellos pueden vencer el tiempo de las mujeres.

Mamba y Perfecto fueron los primeros en caer, seguido de José y dejando a Farid como ganador de este reto de más de 20 metros de altura.

¿Cómo van los puntos hasta el momento?

De acuerdo con Lambda y Cynthia es hasta el domingo cuando se sepa quién ganó durante la semana.

El marcador va, hasta el momento, así:

- Leones: 950 puntos

- Cobras: 1050 puntos