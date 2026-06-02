Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales: Gran estreno hoy en vivo por UNIMÁS El reality de competencia Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales arranca completamente en vivo a las 8P/7C por UNIMÁS

Video Nicola Porcella revela qué tan competitivo será en 'Garra vs Veneno'

La adrenalina, la competencia y la emoción llegan a la pantalla con el gran estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’, el nuevo reality que promete conquistar a la audiencia con retos físicos, estrategia, rivalidades y mucha acción en tiempo real.

El programa arranca hoy martes 2 de junio completamente en vivo por UNIMÁS, a las 8P/7C, con una dinámica que reunirá a 26 atletas de alto rendimiento dispuestos a dejarlo todo en el campo de batalla.

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Con una transmisión en vivo seis días a la semana, ‘Garra vs. Veneno’ busca convertirse en una de las grandes apuestas de entretenimiento familiar, donde la fuerza, la destreza mental y el trabajo en equipo serán clave para avanzar dentro de la competencia.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de ‘Garra vs. Veneno’?

El gran estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ será hoy martes 2 de junio a las 8P/7C por UNIMÁS.

A partir de su estreno, el reality se transmitirá de lunes a viernes por UNIMÁS, mientras que los domingos la emoción continuará con las galas estelares en vivo por Univision, a partir del 7 de junio en el mismo horario.

En su primer episodio, la audiencia podrá conocer a los competidores que formarán parte de esta intensa aventura. Serán 13 guerreros por equipo, divididos entre Cobras y Leones, quienes deberán demostrar desde el inicio que tienen la fuerza, resistencia y estrategia necesarias para mantenerse dentro del reality.

El estreno también marcará el arranque de una competencia completamente en vivo, donde cada reto, caída, triunfo y decisión se vivirá en tiempo real.

La propuesta no solo incluirá desafíos físicos. ‘Garra vs. Veneno’ también integrará humor, música y retos de baile, con una mezcla pensada para que toda la familia pueda disfrutar la competencia.

Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes conducen ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?

El reality estará presentado por Lambda García, quien representará a las Cobras, y Cynthia Urías, quien estará al frente de los Leones.

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A ellos se suma la narración de Carlos Aguilar “El Zar”, quien acompañará cada duelo con su estilo característico, dando intensidad a cada momento dentro del campo de batalla.

La cobertura digital también tendrá un papel muy importante, pues Gina Holguín y Nicola Porcella encabezarán contenido exclusivo con pre-show, transmisión en vivo y postshow diario a través de plataformas digitales.

Cada participante deberá probar no solo su capacidad física, sino también su fortaleza mental para enfrentar retos que podrían cambiar el rumbo de su equipo. Además, las galas de los domingos por Univision serán decisivas, pues ahí se vivirán nominaciones, expulsiones y pruebas de alto impacto.