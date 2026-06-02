TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¡Arranca 'Guerreros Mundiales' con tremendo pleito entre los Cobras y los Leones! Esto pasó

Cynthia Urías, Lambda Garcia, Nicola Porcella, Gina Holguín y el Zar dieron la bienvenida a la primera emisión del reality

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Cynthia Urías está lista para conducir Garra vs Veneno Guerreros Mundiales

Cynthia Urías, Lambda Garcia, Nicola Porcella, Gina Holguín y el Zar fueron los encargados de arrancar la temporada de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', donde los Cobras y los Leones son los dos grupos que conforman la emisión.

"Bienvenidos a Garra vs veneno: Guerreros Mundiales completamente en vivo por UNIMÁS", comentó Cynthia Urías, dando inicio así al reality.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Imagen TelevisaUnivision


"Van a dejar sangre, sudor y lágrimas en cada uno de los enfrentamientos", aseguraron los conductores, quienes dieron la bienvenida a la audiencia a este impactante programa que está decidido a conquistar a la audiencia.

PUBLICIDAD

Además presentaron a Nano y a Mamba como líderes de los Cobras y los Leones, respectivamente.

El programa dio inicio con el primer juego de la noche: Precisión escalonada, de los Leones compitieron Diamante, Mamba, Roy y Ángel; de los Cobras fueron Nano, Perfecto, Lauro y Asaf.

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales: Gran estreno hoy en vivo por UNIMÁS
2 mins

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales: Gran estreno hoy en vivo por UNIMÁS

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Dónde y a qué hora ver ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?
3 mins

¿Dónde y a qué hora ver ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Ellos son las Cobras, el equipo que lo dará todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Ellos son las Cobras, el equipo que lo dará todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a todos los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Conoce a todos los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a Janice Betancourt, la última Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Conoce a Janice Betancourt, la última Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Asaf Torres es presentado como el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Asaf Torres es presentado como el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Un nuevo león es revelado en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Conoce a Ángel Herrera
1 mins

Un nuevo león es revelado en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Conoce a Ángel Herrera

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!
1 mins

Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Los Leones fueron los primeros en terminar el reto debut de la temporada.

En el segundo reto del día, los Cobras ganaron la contienda, pero Mamba marcó error de los Cobra generando un conflicto entre ambos equipos al grado de que Cynthia Urías tuvo que interponerse entre ellos para detenerlos.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Imagen TelevisaUnivision

Nicola Porcella intervino y pidió respetar las reglas a todos:

El juego tiene que ser limpio
Nicola Porcella


Pese a la discusión, Urías anunció que los Cobras se llevan el punto del primer encuentro.

Hasta el momento, cada equipo tiene 100 puntos.

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' inicia con un preshow

Previo al inicio del primer porgrama de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', se realizó un preshow para arrancar la contienda y contar algunos pormenores del reality y la audiencia vaya conociendo más sobre el programa.

Nicola Porcella y Gina Holguín son los conductores digitales que, de domingo a viernes, estarán frente a este programa contestando preguntas de la audiencia, leyendo comentarios y dando algunas pistas de lo que sucederá en cada emisión.

Gina Holguín feliz de leer los comentarios de la gente
Gina Holguín feliz de leer los comentarios de la gente
Imagen TelevisaUnivision


Los conductores mencionaron que cada pista tendrá un grado de dificultad y que será El Zar quien durante la emisión narre de qué va cada una.

Nicola Porcella mostró un poco de los retos que vivieron los guerreros
Nicola Porcella mostró un poco de los retos que vivieron los guerreros
Imagen TelevisaUnivision


Esta emisión previa al show del día sucederá los seis días de la semana y ambos conductores te traerán sorpresas y exclusivas que no puedes perderte.

Sigue 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' de lunes a viernes por UNIMÁS y los domingos de eliminación por Univision a las 8P/TC.

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX