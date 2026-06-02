Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¡Arranca 'Guerreros Mundiales' con tremendo pleito entre los Cobras y los Leones! Esto pasó Cynthia Urías, Lambda Garcia, Nicola Porcella, Gina Holguín y el Zar dieron la bienvenida a la primera emisión del reality

Video Cynthia Urías está lista para conducir Garra vs Veneno Guerreros Mundiales

Cynthia Urías, Lambda Garcia, Nicola Porcella, Gina Holguín y el Zar fueron los encargados de arrancar la temporada de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', donde los Cobras y los Leones son los dos grupos que conforman la emisión.

"Bienvenidos a Garra vs veneno: Guerreros Mundiales completamente en vivo por UNIMÁS", comentó Cynthia Urías, dando inicio así al reality.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision



"Van a dejar sangre, sudor y lágrimas en cada uno de los enfrentamientos", aseguraron los conductores, quienes dieron la bienvenida a la audiencia a este impactante programa que está decidido a conquistar a la audiencia.

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Además presentaron a Nano y a Mamba como líderes de los Cobras y los Leones, respectivamente.

El programa dio inicio con el primer juego de la noche: Precisión escalonada, de los Leones compitieron Diamante, Mamba, Roy y Ángel; de los Cobras fueron Nano, Perfecto, Lauro y Asaf.

Los Leones fueron los primeros en terminar el reto debut de la temporada.

En el segundo reto del día, los Cobras ganaron la contienda, pero Mamba marcó error de los Cobra generando un conflicto entre ambos equipos al grado de que Cynthia Urías tuvo que interponerse entre ellos para detenerlos.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Nicola Porcella intervino y pidió respetar las reglas a todos:

El juego tiene que ser limpio Nicola Porcella



Pese a la discusión, Urías anunció que los Cobras se llevan el punto del primer encuentro.

Hasta el momento, cada equipo tiene 100 puntos.

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' inicia con un preshow

Previo al inicio del primer porgrama de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', se realizó un preshow para arrancar la contienda y contar algunos pormenores del reality y la audiencia vaya conociendo más sobre el programa.

Nicola Porcella y Gina Holguín son los conductores digitales que, de domingo a viernes, estarán frente a este programa contestando preguntas de la audiencia, leyendo comentarios y dando algunas pistas de lo que sucederá en cada emisión.

Gina Holguín feliz de leer los comentarios de la gente Imagen TelevisaUnivision



Los conductores mencionaron que cada pista tendrá un grado de dificultad y que será El Zar quien durante la emisión narre de qué va cada una.

Nicola Porcella mostró un poco de los retos que vivieron los guerreros Imagen TelevisaUnivision



Esta emisión previa al show del día sucederá los seis días de la semana y ambos conductores te traerán sorpresas y exclusivas que no puedes perderte.